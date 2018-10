Les organismes ont cependant toujours besoin de dons afin d’offrir autant de repas copieux que possible.

L’École secondaire Guy Carleton

L’École secondaire Guy Carleton tient pour une 26e année un repas d’Action de grâce dimanche.

Les élèves de l’école sont chargés de distribuer les repas.

Des navettes récolteront les intéressés à 11 h 30, au Tigre Géant de l’avenue Dumaurier, à la Mission d’Ottawa, au YMCA sur l’avenue Argyle et à l’intersection de l’avenue Caldwell et de la rue Medford.

L’Armée du Salut

L’Armée du Salut tient également son repas annuel dimanche, de 15 h à 18 h, à son centre situé sur la rue George.

Les bénévoles doivent y servir entre autres de la dinde, des pommes de terre et de la tarte à quelque 500 personnes.

Le centre cherche toujours, par ailleurs, à recevoir plus de dindes surgelées.

La Mission d’Ottawa

La Mission d’Ottawa tient quant à elle un repas lundi, entre 11h30 et 17h, sur la rue Waller.

L’organisme distribue généralement entre 2500 et 3000 repas à cette occasion. Pour ce faire, 100 dindes, 130 kilos de jambon et plus de 200 kilos de sauce sont nécessaires.

Dinners Unlimited

L’organisme Dinners Unlimited organise lui aussi son traditionnel repas de l’Action de grâce lundi, à la Cathédrale Christ Church d'Ottawa.

L’événement se déroule entre 10 h et 15 h.