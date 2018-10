Selon l'Office, 123 demandes ont été présentées avant la date limite et 25 ont été rejetées.

Il précise vendredi que 75 demandeurs avaient déjà agi comme intervenants lors des précédentes consultations et que 23 étaient considérés comme de nouveaux intervenants.

La liste comprend les villes de Vancouver, de Victoria et de Burnaby ainsi que des Premières Nations de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Elle inclut aussi des groupes environnementaux, des sociétés pétrolières, les gouvernements albertain et britanno-colombien et des représentants de ministères fédéraux.

À lire aussi : L'abc du projet Trans Mountain

Le projet visant à tripler la capacité du pipeline Trans Mountain entre Edmonton et Burnaby est dans l'impasse pendant qu'Ottawa tente de satisfaire les exigences de la Cour d’appel fédérale concernant la consultation des communautés autochtones et l'évaluation de l'impact environnemental de l'augmentation du trafic maritime au large des côtes britanno-colombiennes.

Tracé du projet d'expansion de l'oléoduc TransMountain Photo : Radio-Canada

Quelle distance?

L'ONE a aussi lancé un appel, vendredi, pour obtenir des commentaires à savoir s'il devrait considérer les problèmes liés au déplacement des pétroliers en se basant sur la zone comprise entre le terminal et la limite des eaux territoriales canadiennes 12 milles nautiques plus loin ou celle située entre le terminal et la limite de la zone économique exclusive du Canada 200 milles nautiques plus loin.

Les observations à ce sujet doivent être transmises à l'Office avant jeudi prochain.

Plus tôt cette semaine, Ottawa a annoncé qu'il ne porterait pas en appel la décision du tribunal d'annuler l'approbation du projet Trans Mountain par le conseil des ministres.

Le gouvernement fédéral a également révélé que l'ancien juge de la Cour suprême Frank Iacobucci supervisera les nouvelles consultations avec les Premières Nations.