En vertu de cette entente, Ottawa a accepté d'ouvrir 3,59 % du marché du lait et des produits laitiers canadiens aux produits américains. Une clause qui fait craindre le pire pour plusieurs producteurs d'ici.

« Je comprends très bien que les producteurs laitiers actuellement soient déçus, voire en colère, qu'ils soient inquiets, aussi. C'est tout à fait compréhensible », souligne d'entrée de jeu Mme Bibeau.

« L'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique va prendre minimalement six mois avant d'être entériné par les trois pays. Ça nous donne le temps de nous asseoir ensemble et de voir vraiment c'est quoi les meilleurs mécanismes, de quelle façon on peut dédommager tous les producteurs laitiers », ajoute la députée.

Les producteurs laitiers sont inquiets à la suite de la nouvelle entente conclue entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Photo : Radio-Canada

Mme Bibeau rappelle que le premier ministre Justin Trudeau s'est engagé à verser des compensations aux producteurs. Malgré tout, depuis l'annonce de cette entente, un appel au boycottage des laits américains enflamme les réseaux sociaux. De nombreuses publications visant à soutenir les producteurs laitiers canadiens sont également très populaires.

Marie-Claude Bibeau assure qu'elle consultera les producteurs d'ici. Elle les invite d'ailleurs à lui faire part de leurs besoins et de leurs suggestions quant aux formes que devraient prendre les compensations.