Au total, 17 entreprises ont répondu au sondage sur la main-d'oeuvre, soit 13 % des membres de la Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie.

La directrice, Cassandra Lévesque, admet que ce taux de participation est assez faible, mais assure que les résultats n'en sont pas moins éclairants.

C'est quand même un bon échantillonnage dans la mesure où il y a des entreprises de moins de cinq employés, des entreprises de plus de 50 employés et des entreprises de tous les secteurs d'activité. Alors c'est quand même assez représentatif de l'ensemble du territoire , explique-t-elle.

Que ce soit pour des emplois spécialisés ou non, la préoccupation est là au niveau de la main-d'oeuvre et pour la grande majorité des répondants, c'est immédiatement qu'il y a une problématique. Cassandra Lévesque, directrice de la Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie

Pour affronter la crise, les employeurs offrent de plus en plus de formations à l'interne aux employés qu'ils embauchent en plus d'offrir des stages en entreprise et de recruter à l'extérieur de la région et même du pays, souligne Mme Lévesque.

Plusieurs misent également sur l'aspect social pour intégrer les nouveaux employés dans la communauté et tentent d'offrir des horaires flexibles et des salaires compétitifs, selon leurs moyens, ajoute-t-elle.

Écoutez l'entrevue de Cassandra Lévesque à l'émission Bon pied, bonne heure!

Miser sur l'effort collectif

Malgré ces mesures, la directrice constate que certaines entreprises doivent modifier leur offre de services, notamment en réduisant les heures d'ouverture et les produits offerts.

La pénurie de main-d'oeuvre a même déjà forcé certains commerces de l'Est-du-Québec à fermer leurs portes.

La Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie veut donc aider ses membres à trouver des solutions.

La première étape sera une formation sur la main-d'oeuvre diversifiée, donc on parle de gens éloignés du milieu du travail, mais également de main-d'oeuvre immigrante , souligne Mme Lévesque.

Consciente qu'un effort collectif sera nécessaire pour répondre à la crise, la directrice collabore aussi avec divers organismes pour soutenir ses membres, notamment Place aux jeunes en région et Vivre en Gaspésie.