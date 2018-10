C'est un retard dans les temps de construction qui a forcé les élèves de l’École secondaire du Versant à déménager en 2002. L'École polyvalente Nicolas-Gatineau a accueilli les élèves, de la rentrée scolaire à la mi-octobre.

Une situation angoissante

Sophie Gaudreault, se souvient avoir été déstabilisée au moment du déménagement, alors âgée de 14 ans. Je me souviens avoir eu peur pour mes résultats scolaires [et] mon apprentissage , se remémore celle qui a vécu l’horaire bizarre de demi-journée en après-midi .

Mme Gaudreault reconnaît que le changement a bouleversé son quotidien et occasionné du stress. C’est comme ne pas avoir de maison [...] ou de bureau [pour les enseignants].

Ça a été beaucoup d’organisation , confirme Suzanne Tremblay, présidente du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais.

La présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais, Suzanne Tremblay. Photo : Radio-Canada

Cette dernière était enseignante en science à cette époque. Elle a eu recours à quelques astuces pour permettre à ses élèves d’absorber la matière prévue au programme.

Ça n’a eu aucun impact sur mes résultats [...] les élèves ont aussi bien réussi [qu’à l’habitude] , précise-t-elle, après avoir fait des comparaisons de notes.

« On est sorti grandi »

Les anciennes enseignante et élève estiment toutes deux que le déménagement et le double-horaire forcés leur ont offert un apprentissage positif.

Mon plus beau souvenir c’est que ça a créé quelque chose entre les étudiants et les professeurs [tout aussi déstabilisés] , soutient Sophie Gaudreault.

Elle croit que la situation a créé un esprit de solidarité entre les élèves et le personnel enseignant.

Quand on vit des choses comme ça, il en ressort toujours quelque chose de bon. Suzanne Tremblay, présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais

On est sorti grandi , affirme Suzanne Tremblay, rappelant qu’elle et ses collègues du moment ont su « se parler » et trouver ensemble des solutions.

Des scénarios différents

Il y a quand même des limites à la comparaison qu’on peut [faire] , fait remarquer Christian Laforest, porte-parole de la Commission scolaire des Draveurs.

Il concède que la situation avait demandé beaucoup de compromis , mais que la commission scolaire, les enseignants, parents et élèves avaient été bien préparés, puisqu’il n’était pas question d’une crise.

Christian Laforest est le porte-parole de la Commission scolaire des Draveurs. Photo : Radio-Canada/Radio-Canada

On savait que ça allait être pour une période très courte , a ajouté M. Laforest.

L’École secondaire Nicolas-Gatineau connaissait déjà un double-horaire, avec des heures de classe concentrées en matinée, à cause du programme Sport-Études.

Elle pouvait également accueillir un total de 3000 élèves, ce qui en faisait une destination logique pour les élèves devant être transférés explique Christian Laforest.

Je suis une survivante du double horaire , ironise Mme Gaudreault, d’avis que les élèves respectifs des Écoles secondaires Mont-Bleu et de l’Île riront de la situation dans quelques années.

Avec les informations de Yasmine Mehdi