Vendredi soir au Centre Air Creebec, ils ont remporté leur premier match 3 à 2 face aux Remparts de Québec.

L'issue du match a été décidée en prolongation grâce à un but de Nicolas Ouellet.

Samedi soir, les Foreurs affrontent les Tigres de Victoriaville.

Les Huskies de Rouyn-Noranda ont de leur côté remporté leur 5e victoire consécutive depuis le début de la saison régulière de la LHJMQ.

Vendredi, ils ont gagné leur match face aux Tigres de Victoriaville par 5 buts à 2.

La meute a inscrit deux buts en première période et a récidivé en troisième période avec trois autres buts.

Un résultat qui ne satisfait toutefois pas l'entraineur Mario Pouliot.

Ce [vendredi] soir, on n'a pas été à la hauteur au niveau de la gestion de la rondelle [...] Les gars étaient bien conscients dans [le vestiaire] qu'on n'a pas joué notre meilleur match et puis que c'est une victoire et qu'on va la prendre, toutes les victoires sont importante puis l'important c'est de savoir qu'on est capable d'être meilleur que ça , a dit Mario Pouliot.

Samedi soir, les Huskies affrontent les Remparts de Québec à l'aréna Imgold.