Le nouvel espace zen, baptisé l'Ancrage, est aménagé au cinquième étage de l'établissement, dans un local qui servait auparavant de salle de débarras. Les gens pourront s'y rendre pour méditer, relaxer et prendre le temps de respirer.

Des accessoires, comme des tapis de yoga et des coussins, sont mis à la disposition des utilisateurs.

Tout est en place pour que les élèves aient accès au calme Photo : Source: Collège Mont Notre-Dame

« Dans le Lab-École, vous avez entendu plusieurs experts mentionner qu'il était important de créer des espaces où le mieux-être des enfants ça allait permettre de favoriser l'apprentissage. Dans le contexte où la vie va vite, les jeunes ont beaucoup d'activités, ont des horaires chargés, je pense qu'à l'école c'est important de leur expliquer qu'il faut prendre le temps », souligne le directeur général du Collège Mont Notre-Dame, Éric Faucher.

Autre nouveauté, la bibliothèque a été repensée selon un concept 360 degrés. « On voulait maximiser l'utilisation de tous les espaces. Les élèves ont des espaces où ils peuvent s'asseoir sur des tapis, sans souliers, et des espaces où ils peuvent s'asseoir sur une balançoire. On a même un espace d'exposition pour les arts », ajoute M. Faucher.

Le Collège a aussi ajouté un escalier qui permet l'accès au jubé, auparavant inaccessible, pour travailler dans des espaces collaboratifs.

La nouvelle bibliothèque du Collège Mont Notre-Dame de Sherbrooke Photo : Source: Collège Mont Notre-Dame

Le gymnase, lui, prend les couleurs de l'Avalanche, nom des équipes sportives du Collège Mont Notre-Dame. De plus, l'endroit est maintenant doté d'un éclairage indirect. Cette technologie consiste à éclairer vers le haut, ce qui rend la luminosité plus homogène.

Le gymnase, reconnu comme la Maison de l'Avalanche, affiche ses couleurs Photo : Source: Collège Mont Notre-Dame

La mise en place de ces nouveaux espaces a été rendue possible grâce à un prêt sans intérêt de 450 000 dollars de la Congrégation de Notre-Dame.