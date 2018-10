« Elle est morte cette nuit à l'hôpital de Sant Pau », a indiqué à l'AFP une source au sein de cet hôpital barcelonais, où elle était hospitalisée depuis mi-septembre pour un problème de vésicule, selon les médias locaux.



La veillée funéraire de la chanteuse, qui avait des problèmes de santé depuis des années, aura lieu dimanche à 14 h (heure locale) et les funérailles, lundi à Barcelone.



La soprano espagnole a fait entendre sa voix exceptionnellement pure lors d'une carrière internationale prestigieuse d'un demi-siècle.



Née le 12 avril 1933 à Barcelone dans une famille modeste, Maria de Montserrat Viviana Concepcion Caballé i Folc, a étudié au conservatoire du Liceu avant de débuter à l'Opéra de Bâle en 1956, dans La Bohème de Giacomo Puccini.



La Catalane, dont l'art du pianissimo était légendaire, comme sa puissance vocale, chantait aussi bien Rossini, Bellini ou Donizetti que Mozart ou Dvorak. Elle avait rejoint définitivement l'opéra de Barcelone en 1962, début d'une longue histoire d'amour entre la cantatrice et son public.



Montserrat Caballé a ensuite enchaîné plusieurs tours du monde à succès et triomphé notamment en 1972 à La Scala de Milan, dans Norma de Bellini.

Au cours de sa carrière, elle a campé plus de 90 rôles dans des opéras et donné plus de 4000 représentations à travers le monde, partageant la scène avec tous les grands de l'opéra, dont Luciano Pavarotti, Placido Domingo et José Carreras.

La chanteuse catalane avait aussi brisé les traditions en enregistrant un album avec le chanteur de Queen Freddie Mercury, dont une chanson avait été choisie comme hymne des Jeux olympiques de Barcelone en 1992.



Évoquant une « triste nouvelle », le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a salué sur Twitter une « grande ambassadrice de notre pays, une soprano reconnue internationalement ».



« Montserrat Caballé, sa voix et sa douceur resteront toujours avec nous », a-t-il ajouté.