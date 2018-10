Les enjeux débattus en campagne vont du stationnement au développement du marché immobilier, mais celui qui a davantage retenu l’attention lors du débat des candidats à la mairie jeudi est la question des personnes vulnérables.

Quatre des cinq candidats à la mairie de Whitehorse ont participé au débat de la Chambre de commerce locale. De gauche à droite, Wilf Carter, Dan Curtis (maire sortant), Colin Laforme et Rick Karp. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

Le sujet a ému la résidente Judy Lightening. Elle s’est levée, les larmes aux yeux, pour venir défendre cette portion de la population qualifiée de vulnérable que représentent les sans-logis.

Je veux que vous sachiez que ces gens dans la rue, dont vous avez peur, sont vraiment des gens incroyables qui vous donneraient leur chemise. J’ai travaillé avec [eux] et j’en ai vu beaucoup mourir et j’en vois toujours mourir et ça m’attriste. Comment les candidats se sentent-ils par rapport à ces gens? Comment les voient-ils? Judy Lightening, résidente de Whitehorse

Judy Lightening écoute les candidats aux élections municipales de Whitehorse. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

Tour à tour, les candidats ont pris la parole pour la deuxième fois sur le sujet. La question des itinérants occupe les discussions depuis plusieurs années.

Le plus récent dénombrement ponctuel, réalisé en avril dernier, fait état de 195 sans-logis, dont plus de la moitié le sont depuis plus de six mois. Les Autochtones représentent 80 % des répondants.

La chef du conseil de la Première Nation Kwanlin Dun, Doris Bill, suit de près les débats des candidats aux élections municipales. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

Le sujet est une priorité pour la chef du conseil de la Première Nation Kwanlin Dun, Doris Bill.

Les questions qui nous préoccupent [concernent] le logement abordable [ainsi que] les programmes et les services appropriés pour nos membres les plus vulnérables. [Ils ont besoin de services que] l’Armée du Salut par exemple, n'offre pas. Doris Bill, chef de la Première Nation Kwanlin Dun

« Il faut faire différemment »

Selon la directrice de la Coalition anti-pauvreté, Kristina Craig, ce qui se fait présentement ne suffit pas et ne fonctionne pas. « L’un des grands changements à Whitehorse a été le fait que la Ville et la Première Nation se sont mises à travailler ensemble, c’est très important, [c'est] un élément clé. »

Une cinquantaine de personnes se sont déplacées pour le débat des candidats à la mairie. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

La Coalition anti-pauvreté se prépare pour la semaine sur l’itinérance qui doit avoir lieu à compter du 15 octobre. Au cours de la semaine du 7 octobre, les candidats seront invités à prendre le thé avec d’anciens itinérants ou des gens qui vivent avec des problèmes de dépendance ou de santé mentale.

Nous avons trop tendance à tourner autour du pot. L’un des avantages de l’éducation et de la sensibilisation c’est que plus on en parle, moins les électeurs se font critiques, moins la question divise et plus il devient évident qu’il faut faire quelque chose différemment [autour des problèmes de santé mentale]. Je crois que cette idée qu’il faut faire différemment est plus présente lors de cette élection. Kristina Craig, directrice de la Coalition anti-pauvreté

Il faut, insiste Mme Craig, que les politiciens cessent de parler de ce qui s’est fait et passent à l’action. « Il se fait de grandes choses et il y a de bonnes intentions, mais il faut faire différemment. »

Les candidats se prononcent

L’ancien président de la Chambre de commerce et candidat à la mairie, Rick Karp, a mentionné les rencontres qu'il a eues cet été avec la police pour trouver des solutions à l’itinérance, citant notamment l’exemple d’un refuge de jour à Yellowknife.

Le candidat Colin Laforme a quant à lui parlé de cette portion de la population comme de sa famille, rappelant qu'il a travaillé auprès de la clientèle à plusieurs reprises. Il faut faire mieux, a-t-il dit, notant qu’une société est jugée par sa capacité à s’occuper de ses plus vulnérables.

Wilf Carter a, pour sa part, souligné que les itinérants avec qui il s’est entretenu dans le cadre de son travail souhaitent un programme intégré de services et que ces ressources doivent, selon lui, être financées par le territoire et le gouvernement fédéral. La Ville, ajoute-t-il, n’a pas les ressources nécessaires pour soutenir un tel projet.

Le maire sortant, Dan Curtis, a affirmé que la ville perd six itinérants tous les ans, faute de services adaptés. Il a rappelé les initiatives lancées en partenariat avec le conseil de la Première Nation Kwanlin Dun dès 2015 qui ont mené à un plan d’action en 2017.

Le cinquième candidat, Kelly Suits, n'était pas présent à l'événement.