« Mont-Bleu se relève », pouvait-on lire sur des chandails bleus vendus à l’occasion de ce match devant réunir près de 300 personnes.

Lors du match, plusieurs bénévoles s'affairaient à une collecte de fonds pour les sinistrés de la tornade du 21 septembre à Gatineau. Photo : Radio-Canada/Jonathan Jobin

Les Panthères de Mont-Bleu ne se relèvent pas seules, puisque plusieurs équipes rivales leur ont tendu la main.

Dans les jours qui ont suivi la tornade et tout ça, j’ai eu des appels de tout le monde. Grande-Rivière qui nous a fourni casques et épaulettes. Ce qui est un peu ironique est qu’ils s’appellent les Cyclones, après ce qui est arrivé, mais on les remercie beaucoup pour ça. Le Cégep de l’Outaouais a prêté les uniformes, pour qu’on puisse jouer le match , a témoigné l’entraîneur-chef Sébastien Lunardi.

Les membres de l’équipe ont été touchés par ces gestes. Ils étaient aussi très émotifs lors de ce premier match disputé en un mois.

Frédérik Pétrin, quart-arrière des Panthères de Mont-Bleu. Photo : Radio-Canada

C’est pas juste un match de football, c’est beaucoup plus que ça. Ça représente ce qu’on est comme école. Ça va vraiment être émotionnel pour tout le monde, pas seulement les joueurs, mais les parents aussi et les gens qui habitent dans la région , a dit Frédérik Pétrin, quart-arrière des Panthères de Mont-Bleu.

Oui, il va y avoir du monde, oui l’émotion va être là ce soir, mais une fois que c’est commencé, c’est un match de football comme les autres. On est là pour jouer au football, pour montrer ce qu’on sait faire sur le terrain. Sébastien Lunardi, entraîneur-chef des Panthères de Mont-Bleu

Les Panthères de Mont-Bleu affrontaient à 19 h les Cougars de Carrefour.