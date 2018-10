Les spécialistes présents à l’Hôtel Fort Garry cette semaine concentrent leurs témoignages autour de la protection de l'enfance. Il s'agit de l'un des enjeux majeurs dans l'Enquête, selon la commissaire Michèle Audette.

« Il y a eu l’ère des pensionnats, où 150 000 enfants ont été enlevés de force de leur milieu... En 2018, c’est le même phénomène, mais par le biais de la protection de la jeunesse », affirme Mme Audette, en rappelant que près de 90 % des enfants dans ce système sont autochtones.

La commissaire affirme avoir tiré une grande richesse des témoignages des experts académiques et des intervenants de terrain. « Ça a été une semaine remplie, qui va nourrir ma réflexion et celle de mes collègues pour la partie rapport, puis la partie recommandations », dit-elle.

Si elle se dit satisfaite du travail accompli, elle déplore toutefois le manque de temps alloué à la commission pour mener son mandat à bien. Elle regrette que la protection de l’enfance soit un enjeu parmi beaucoup d’autres qui ne pourront être étudiés.

Sur plus de 150 thèmes identifiés lors de la première phase de l’enquête, Michèle Audette déclare que la commission est « seulement capable d’en étudier une dizaine ».