Sean Devlin, dont la mère est originaire des Philippines, voulait raconter le quotidien d'une famille du village de Tacloban qui a tout perdu lors du typhon Yolanda, en 2013.

Yolanda est un super typhon qui a tué 6 300 personnes aux Philippines.

Le jeune Arnel Pablo interprète son propre rôle dans la production. Photo : When the Storm Fades

L'objectif du réalisateur était autant de faire un film sur cette famille que de traiter d'enjeux planétaires.

On voulait créer un film qui était une expérience personnelle et émotionnelle, mais aussi à propos des changements climatiques. Sean Devlin, réalisateur de « When the Storm Fades »

Le film raconte le quotidien des membres de la famille Pablo, une véritable famille dont aucun membre n'est comédien. Le réalisateur ne parlant pas leur dialecte, il a improvisé les dialogues et les scènes avec eux, sans toutefois leur dicter leurs répliques.

Le comédien Aaron Reid interprète un Canadien maladroit qui participe à un projet d'aide humanitaire aux Philippines. Photo : When the Storm Fades

Deux autres personnages, un couple de Canadiens travaillant bénévolement à un projet humanitaire, apportent une surprenante dimension comique et un commentaire qui dénonce l’attitude colonialiste du développement international.

Je voulais produire quelque chose qui a la même authenticité qu’un documentaire, mais comme je suis un comique qui fait du « stand-up » je ne peux pas m’empêcher d’ajouter des blagues et de la fiction. Sean Devlin, réalisateur « When the Storm Fades »

Kayla Lorette interprète une jeune Canadienne en quête de spiritualité et d'un sens à sa vie qui travaille comme bénévole dans un projet d'aide internationale. Photo : When the Storm Fades

Une dimension critique qui ne surprend pas lorsqu'on sait que le film est produit par l’auteure et militante Naomie Klein.