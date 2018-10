Le Dr Denis Mukwege, qui soigne des victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo (RDC), est l'un des deux lauréats du prix Nobel de la paix de cette année, avec la Yézidie Nadia Murad.

Willy Halisi Mushagalusa, un résident de Winnipeg, vient de la même ville que le Dr Mukwege. M. Mushagalusa a d'ailleurs été le garçon d’honneur du médecin à son mariage. « C’est la liesse, en fait, dans la communauté congolaise », s’exclame-t-il.

Willy Halisi Mushagalusa, un résident de Winnipeg, affirme que le Dr Denis Mukwege représente la voix de nombreux Congolais qui désirent des changements sur le plan politique dans leur pays. Photo : Radio-Canada

D’après lui, le médecin incarne la voix de nombreux Congolais qui aspirent à des changements dans leur pays d’origine, car, si le travail de Denis Mukwege se centre beaucoup sur les violences sexuelles faites aux femmes, il touche aussi à la défense des droits de l’homme.

Il est aussi une voix pour tous ces Congolais qui veulent parler, mais qui n’ont pas l’espace. Willy Halisi Mushagalusa

« C’est quelqu’un qui n’hésite pas à dénoncer quand il y a des injustices », affirme M. Mushagalusa en soulignant l’activisme de son ami « pour que les Congolais puissent vivre dans un pays qui respecte les droits de tout un chacun, mais aussi où tous les Congolais peuvent bénéficier des ressources naturelles et des richesses que ce pays possède ».

Le fait que cette récompense intervienne à quelques mois des élections présidentielles congolaises, le 23 décembre, intensifie d’autant plus les réactions, selon lui.

Une certaine fierté s'entend dans la voix de Willy Halisi Mushagalusa lorsqu’il parle du Dr Denis Mukwege.

Au fond de son coeur, moi, je pense que le Dr Mukwege est un humanitaire. Willy Halisi Mushagalusa

Il a démontré, dit-il, « que la violence contre les femmes peut être utilisée comme une arme de guerre et ça lui a valu une présence internationale ».

« Je n’ai pas de mots »

Darcy Ataman, un producteur de musique basé à Winnipeg, connaît aussi le nouveau Prix Nobel pour avoir longtemps travaillé avec lui. Il qualifie l’annonce de ce vendredi de « surréaliste ».

« J'étais avec lui au Congo il y a environ un mois et de rentrer au Canada et d’apprendre qu'il vient juste de gagner le Nobel, c'est... Honnêtement, je n'ai pas de mots », dit-il.

En 2014, Darcy Ataman a emmené Denis Mukwege à Winnipeg, où il a donné une conférence à l'Université du Manitoba et a reçu un doctorat honorifique de l'Université de Winnipeg.

L’année précédente, Darcy Ataman s'était rendu dans l'est du Congo. Il avait travaillé avec Denis Mukwege à la mise en place du programme musical Healing In Harmony pour aider les victimes de la guerre, de la violence sexuelle et du sida.

Des femmes attendent leur tour pour enregistrer une chanson dans le cadre du programme Healing In Harmony. Photo : Darcy Ataman

De petits studios d'enregistrement ont ainsi été installés dans des hôpitaux, des écoles et des centres communautaires. Des psychologues y travaillent avec des producteurs pour aider les participants à guérir en écrivant et en enregistrant des chansons sur leurs émotions et ce qu'ils ont vécu.

Les chansons sont, ensuite, envoyées aux studios Metalworks, en Ontario, pour être diffusées à la radio et, parfois, incluses dans des albums. Le mois dernier, Darcy Ataman était au Congo avec le Dr Mukwege pour réfléchir à la manière d’étendre Healing In Harmony à d’autres endroits en Afrique et dans certaines régions du Moyen-Orient.

Avec des informations de Pierre Verrière et de CBC