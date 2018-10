James Paul Turpin a été reconnu coupable en 2016 du meurtre au deuxième degré d’une enfant pour des événements qui se sont produits en 2004. Il a fait appel de ce verdict et, en décembre 2017, a été remis en liberté en attendant le résultat de son appel.

Depuis sa remise en liberté, James Paul Turpin, doit suivre des conditions très strictes. Entre autres, il ne peut quitter son domicile d'Eel River Bar, près de Dalhousie, qu'entre 8 h le matin et 20 h le soir.

Il a toutefois été accusé de n’avoir pas respecté les conditions de sa remise en liberté à deux reprises durant le dernier mois. Il a comparu en cour à Campbellton vendredi matin où la juge Suzanne Bernard a décidé de le renvoyer en prison jusqu'à son audience de remise en liberté.

Mais quelques heures plus tard, la Couronne a retiré les deux accusations et James Paul Turpin est à nouveau un homme libre.

Le bureau du procureur n’a pas fourni d’explication pour ce revirement de situation, mais n'exclut pas la possibilité de ramener Turpin devant un tribunal pour des accusations de non-respect des conditions.

Rappel des faits

James Paul Turpin a été reconnu coupable en 2016 du meurtre au deuxième degré, en 2004, de Kennedy Corrigan, de Central Blissville dans le sud de la province.

L'enfant âgée de deux ans est décédée à la suite d'une lésion cérébrale d'origine inconnue alors qu'elle était sous la garde de Turpin, qui était en couple avec sa mère à l'époque.

Au terme d'un procès tenu plus de 10 ans plus tard, Turpin a été reconnu coupable et condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité.

En décembre 2017,il a porté cette décision devant la Cour d'appel, où la juge a accepté de le libérer en attendant qu'une décision soit rendue.

La juge a cité la jurisprudence de l'homme d'affaires Dennis Oland, qui a obtenue gain de cause en Cour suprême du Canada. Le tribunal a statué qu'il aurait dû être libéré en attendant l'appel de sa condamnation pour le meurtre de son père, le multimillionnaire Richard Oland.

