Le test de dépistage des lésions précancéreuses (test PAP) sera offert gratuitement les 16, 17, 18 et 19 octobre à Sherbrooke.

Isabelle Plourde est venue s'installer à Sherbrooke en 2005. Après quelques années sans passer le test PAP, elle a profité des cliniques de dépistage en 2008. On lui a alors annoncé que son prélèvement montrait des cellules précancéreuses.

Deux ans plus tard, elle a reçu un diagnostic du cancer du col de l'utérus peu avancé. Elle a été traitée et elle est en bonne santé aujourd'hui.

Qu'on soit jeune, qu'on soit vieille... J'avais 27 ans quand on m'a dit que j'avais le cancer du col. Je n'avais pas encore d'enfants et ça aurait pu mettre en péril le fait que j'aille une famille. C'est la meilleure décision que j'ai prise parce que ça m'a permis ensuite d'avoir mes enfants et d'avoir une bonne santé , explique Mme Plourde.

Le CIUSSS de l'Estrie CHUS invite les femmes de 21 à 69 ans dont le dernier examen remonte à plus de deux ans à prendre rendez-vous.

Toutes les informations se trouvent au www.santeestrie.qc.ca/cancerducol.