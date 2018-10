En septembre 2017, un rapport dévastateur de la Commission critiquait sévèrement la DPJ relativement à la mort d'un jeune enfant qui a été laissé à ses parents malgré des signaux de négligence évidents.

Une enquête générale sur le fonctionnement de la DPJ avait été demandée par la ministre déléguée à la protection de la jeunesse, Lucie Charlebois.

Douze mois plus tard, l'organisme estime que plus de 80 % des recommandations ont été appliquées. Philippe-André Tessier, président par intérim de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, assure que l’échéancier a aussi été respecté.

Les dernières recommandations qui venaient à échéance en septembre sont en cours présentement , explique-t-il.

Nancy Poulin, représentante locale de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), constate déjà une amélioration.

Le rapport avait notamment pointé des lacunes dans la formation des employés. Une formation sur mesure leur a donc été donnée pour réviser le concept de protection des enfants.

La formation est très pertinente et satisfaisante pour les intervenants. Nancy Poulin, représentante locale, APTS

L'encadrement des employés a aussi été revu. Chaque dossier est systématiquement révisé, assure Caroline Gaudreault, directrice de la protection de la jeunesse au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Avant, on le faisait sur les signalements qu'on retenait, maintenant, on le fait aussi sur les situations qu'on ne retient pas pour s'assurer que cette décision est la bonne. Caroline Gaudreault, directrice de la DPJ

Du personnel a aussi été ajouté. On a une équipe de cinq personnes qui reçoivent directement les situations et vont les traiter, ce qui permet à l'équipe régulière de faire sa planification de la semaine, de faire les rapports, rencontrer les gens et aller au tribunal , ajoute Caroline Gaudreault.

Depuis, le nombre de signalements retenus a augmenté à 43 %, alors qu’il était plus bas que la moyenne provinciale.

Même chose pour les délais, qui sont passés de 18 à 14 jours.

On sent déjà que les délais de traitement, de réponse d'intervention ont diminué. Tout ça est directement en lien avec le fait que les équipes ont été stabilisées. Nancy Poulin, représentante locale, APTS

Le rapport affirmait également que les normes de gestion de la DPJ avaient un impact sur le travail des intervenants. Sur ce point, les employés ont un malaise puisqu'il existe encore des cibles à atteindre pour le traitement des dossiers.

C'est difficile pour les intervenants, surtout avec une clientèle qui est vulnérable, imprévisible. C'est difficile d'encadrer par des cibles de définir des temps d'intervention selon les problématiques. Ça ne fait pas de sens pour les différents intervenants , fait remarquer Nancy Poulin.

La Commission des droits de la personne et de la jeunesse fera un dernier suivi cet automne. Selon la DPJ, c'est au ministère de la Famille qu'il reste encore du travail à faire.

On espère que le nouveau gouvernement élu va pouvoir agir rapidement pour mettre en place les recommandations pour le ministère , précise Philippe-André Tessier, président par intérim de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse.

Les intervenants s'entendent pour dire que le risque zéro n'existe pas en matière de protection de la jeunesse. Cependant, avec les améliorations apportées ces derniers mois, ils considèrent que le réseau est beaucoup mieux outillé pour éviter que des dossiers passent entre les mailles du filet.

D'après le reportage de Louis Martineau