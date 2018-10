Un texte de Pascal Gervais

Normand Laprise a commencé à cuisiner le cerf de Boileau au Toqué! il y a 23 ans. Une histoire de confiance perdure entre la ferme Harpur et le chef.

Aujourd’hui, ils ont entre 40 et 60 employés. Ces gens-là ont construit leur propre abattoir, parce que ce sont des puristes, des gens qui veulent tout contrôler, qui veulent être sûrs que tout soit bien fait, que l’animal ne souffre pas. Il faut leur donner une chance , a affirmé M. Laprise.

Il a du mal à comprendre l’empressement des autorités gouvernementales à abattre les 3000 bêtes, le plus gros élevage de cerfs rouges en Amérique du Nord, au cours des prochaines semaines, alors qu’ils ont identifié un seul cerf infecté par la « maladie débilitante du cervidé ».

C’est une partie de l’identité culinaire, quant à moi, de la province du Québec qui va partir, parce ce que cette viande-là est reconnue internationalement. On ne peut pas scrapper ça d’un coup. Normand Laprise, chef du restaurant Toqué!

Le chef du restaurant Toqué!, Normand Laprise, ne se gêne pas pour rappeler l’importance de la traçabilité de la viande. Photo : Radio-Canada

Le chef du restaurant Toqué! à Montréal persiste et signe, il n’est pas question pour lui de retirer le cerf de Boileau de son menu.

Jusqu’à la toute fin, je vais le garder sur mon menu, parce que tout va à l’abattoir. Santé Canada sont là, les vétérinaires sont là, tout est inspecté, ça veut dire que toutes les viandes qui sortent sont bonnes à consommer , a-t-il soutenu.

M. Laprise n’ira pas contre la volonté de ses clients, mais il n’a aucune crainte de servir cette viande.

L'importance de la traçabilité des aliments

Le chef ne se gêne pas pour rappeler l’importance de la traçabilité de la viande.

Pour moi, la chose la plus importante, c’est de savoir d'où ça vient et de qui ça vient. Tu sais comment les animaux ont été traités, tu sais comment les légumes et les fruits ont été récoltés , a mentionné le chef du Toqué!.

M. Laprise insiste sur les qualités et le professionnalisme dont fait preuve cette ferme et ses employés.

Chaque fois que je reçois de la viande de cette ferme, il y a une étiquette dessus avec un code-barre qui te donne tout le pedigree de l’animal. Il n’y a pas une [autre] viande au Québec que tu peux savoir exactement quel jour la bête est née, l’âge qu’elle a , a laissé tomber M. Laprise.

M. Laprise croit que le cerf de Boileau va malheureusement disparaître des meilleures tables du Québec, parce que le propriétaire ne pourra pas passer à travers cette épreuve et tout recommencer depuis le début.

L'Association des restaurateurs du Québec à l'écoute des clients

La porte-parole de l'Association des restaurateurs du Québec, Dominique Tremblay, affirme que les membres travaillent en étroite collaboration avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pour tous les avis de rappel qu’elle émet.

Dans le cas présent, au niveau du cerf, il n’y a pas eu d’avis. Nous n’avons pas vu d’impact dans les restaurants, mais c’est certain que les gens ont vu passer l’information dans les médias, donc je suis certaine que les restaurateurs qui ont le cerf au menu se sont assuré auprès de leur fournisseur ou auprès de leur éleveur qu’il n’y a pas de problème , a précisé la porte-parole.