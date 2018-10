C’est le cas de Chelsea Garrod de la Colombie-Britannique.

Quand j’ai plongé dans la mousse, j’ai entendu un craquement et ça a fait vraiment mal , se souvient la jeune fille de 8 ans.

Il y a un an, Chelsea a fait un saut périlleux dans une fosse de cubes en mousse dans un centre de trampoline de Kelowna, en Colombie-Britannique. Le résultat de la manœuvre est un séjour à l'hôpital pour soigner une fracture de la colonne et des dommages nerveux irréversibles. Depuis, Chelsea a appris à nouveau à marcher, mais son dos et son système nerveux sont irrémédiablement abîmés selon son physiothérapeute.

Chelsea Garrod se remet doucement de ses blessures, des séquelles seront toujours visibles selon son physiothérapeute. Photo : CBC

Je n'ai pas pleuré quand c'est arrivé; juste parfois après, quand j'ai vraiment peur. Chelsea Garrod

Le trampoline reste un sport plus dangereux que d’autres

Les pédiatres mettent régulièrement en garde les parents, mais aussi les autorités sur les dangers du trampoline dans les centres privés. Il n’existe pas de réglementation pancanadienne dans cette industrie.

Le système canadien hospitalier d'information et de recherche en prévention des traumatismes du gouvernement canadien (SCHIRPT) essaie de compiler des statistiques au travers des admissions d’enfants pour blessures liées aux trampolines dans 18 hôpitaux participants.

La docteure Laura Purcell, fondatrice de la section de la médecine du sport et de la médecine en pédiatrie de la Société canadienne de pédiatrie, participe aux recherches du SCHIRPT.

Lorsque vous examinez la gravité de la blessure, c'est-à-dire la manière dont la blessure doit être traitée, le taux d'admission pour les blessures subies avec un trampoline est beaucoup plus élevé que dans beaucoup d'autres sports , remarque-t-elle.

Une étude de 2007 par le SCHIRPT montre que l’utilisation d’un trampoline dans son jardin est aussi dangereuse que de faire du ski alpin, et reste plus risquée que le hockey sur glace et même le football. Aujourd’hui, selon une étude de Laura Purcell, nous savons que de faire du trampoline dans les centres est plus risqué que le faire dans son jardin.

Nous voyons des blessures au cou et à la colonne vertébrale. Le problème avec ceux-ci est qu'ils peuvent conduire à une paralysie à long terme et à un impact significatif sur la qualité de vie. Laura Purcell, fondatrice de la section de la médecine du sport et de la médecine en pédiatrie de la Société canadienne de pédiatrie

Santé Canada recommande que les enfants de moins de 6 ans n'utilisent pas de trampoline.

La réaction des centres de trampoline

Les entreprises du secteur affirment que la sécurité fait toujours partie de leur préoccupation prioritaire. Toutefois, l’équipe de Marketplace a remarqué que les surveillants n’étaient pas toujours à leur poste et que certains centres affichaient des publicités encourageant les comportements dangereux.

Les propriétaires d’un centre de trampoline de Saskatoon n’ont pas noté de tendances particulières à propos de blessures. « Nous faisons mieux que certains dans l’industrie », rapporte Luke Shaheen, un des copropriétaires du centre Apex Trampoline de Saskatoon.

Lui et son partenaire souhaitent tout de même que des lois encadrent la pratique de ce sport et rendent les normes de sécurité juridiquement contraignantes.