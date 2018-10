C'est ce qu'a déclaré vendredi le maire Steve Lussier en inaugurant le poste de distribution Gaston-Massé, situé sur le chemin Godin.

Gaston Massé a dirigé Hydro-Sherbrooke pendant une trentaine d'années. Érigé au coût de 26 millions de dollars, ce quatrième poste alimenté par Hydro-Québec permettra d'augmenter la capacité électrique dans le secteur ouest et va alléger les artères existantes surchargées.

Il y a eu une implication énorme de nos employés. On a pris le maximum de charge qu'on pouvait dans un projet comme ça, ce qui a permis d'économiser beaucoup d'argent, et on a eu des appels d'offres favorables , souligne le directeur d'Hydro-Sherbrooke, Christian Laprise.

Le conseiller Julien Lachance, également président du comité de direction d'Hydro-Sherbrooke, a rappelé que ces installations étaient nécessaires et répondront à la croissance de la municipalité.

La croissance de la ville nous oblige à ajouter un quatrième poste parce que, si on ne le fait pas, on devient à risque de pannes électriques , note-t-il.

La population pourra visiter ces installations le dimanche 14 octobre de 13 h 30 à 16 h 30.