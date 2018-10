Observer la migration des oiseaux

Avec l’automne, vient pour les oiseaux le temps de s’exiler vers d’autres régions. Ce phénomène peut être observé au marais Oak Hammock toute la fin de semaine, lundi compris. Le marais offre, pour l’occasion de l’Action de grâce, diverses activités à pratiquer en familles comme la fabrication de cornets en pin pour nourrir les oiseaux. C’est l’occasion d’en apprendre davantage sur les oiseaux qui vivent près de chez nous et sur la façon de les nourrir.

Jouer au Jenga géant au Zoo Assiniboine

Les enfants, et pourquoi pas les plus grands, peuvent venir jouer à des jeux en dimensions géantes au centre Mc Feetors Heavy Horse du Zoo Assiniboine. Les plus téméraires pourront aussi s’aventurer dans un labyrinthe de ballots de foin. Et comme ce sera l’Action de grâce pour tout le monde, les ours polaires dégusteront, lundi à 10 h, une tarte à la citrouille concoctée pour eux.

Participer au Festival Beef and Barley à Russell

Comme chaque année, le festival Beef and Barley est de retour dans la municipalité rurale de Russell, à environ 400 km au nord-ouest de Winnipeg. C’est l’occasion de jouer à un jeu-questionnaire sur la culture pop des années 1990, de déguster un petit-déjeuner aux pancakes copieux, de participer à un tournoi de crib ou encore de danser au rythme des concerts.

Profiter de la collection du Musée royal de l'aviation de l'ouest du Canada

Le Musée sera ouvert de 12 h à 17 h le jour de l’Action de grâce. C’est l’occasion de venir découvrir leur collection d’aéronefs, d’avions de brousse et d’avions supersoniques, et d’en apprendre plus sur l’histoire des premiers pilotes de brousse du Canada. Vendredi soir, le public est également invité à assister à la première du film As The Crow Flies, sur l’entraînement intensif de pilotes d’avion.

S’en mettre plein les yeux au Cirque du soleil

Jusqu’au 7 octobre, le Cirque du Soleil est à Winnipeg avec son spectacle Crystal. C’est l’occasion d’entrer dans l’hiver avant l’heure avec le premier spectacle sur glace de la compagnie.