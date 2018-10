Un texte de Kim Vermette

Les faits reprochés à Emmanuel Stark, aussi connu sous le nom de PacMan, se sont déroulés entre le 1er décembre 2016 et le 8 février 2017.

Deux présumées victimes ont été entendues dans le cadre de ce procès, qui a débuté en avril 2018. Les deux femmes affirment avoir été agressées sexuellement par Stark.

La poursuite reproche à l'accusé d'avoir « exploité » deux présumées victimes dans cette affaire et d'avoir bénéficié de ces dernières. Elle souligne que ce sont des femmes qui habitent dans la rue et qu'elles se prostituent dans le but de consommer des drogues.

Dans son plaidoyer, la poursuite affirme qu'Emmanuel Stark a usé de la dépendance des victimes pour les exploiter . Elle ajoute également que de nombreuses contradictions se retrouvent dans son témoignage.

L'accusé se défend

Emmanuel Stark a choisi de se défendre seul et c'est lui qui a plaidé devant la juge. Il nie catégoriquement les accusations de proxénétisme et d'agression sexuelle qui pèsent contre lui.

« Je n'ai pas vécu des fruits de la prostitution. Ça ne fait pas partie de mes valeurs », a-t-il dit.

Il a affirmé que les présumées victimes se contredisent dans leur témoignage, avant de mentionner qu'il n'a jamais violé qui que ce soit .

Le dossier reviendra en cour le 13 novembre et un jugement pourrait être rendu par la juge Anne-Marie Lanctôt.