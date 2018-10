En début de semaine, Alex Boucart apprenait que la SPA allait devoir lui fournir les coordonnées de la famille qui a adopté son chat, la cour ayant tranché en sa faveur.

C’est presque au même moment que sa vie a basculé. Sa femme, Marie-Isabelle, est décédée de façon inattendue d’une embolie pulmonaire.

Une campagne de sociofinancement a été mise sur pied pour aider Axel et les quatre enfants du couple. On peut y lire que Marie-Isabelle était une femme débordante d’énergie et que sa famille est sous le choc .

Marie-Isabelle, la conjointe d'Axel Boucard, mère de quatre enfants Photo : Campagne de sociofinancement sur gofundme.com

L’adoption contestée du chat Sundae

En avril dernier, après 10 jours sans nouvelles de son animal, Axel Boucart avait signalé la disparition du chat, mais il était trop tard : la SPA l’avait donné en adoption.

Il est alors allé devant les tribunaux pour avoir les coordonnées de la famille d’adoption.

La cour lui a donné gain de cause, mais la SPA Mauricie a tenté de faire appel de cette décision, ce que le juge lui a refusé dans un jugement rendu public le 2 octobre.