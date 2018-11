Un texte de Charles Beaudoin

Dès le début de son mandat en novembre dernier, Steve Lussier s'est empressé de respecter sa promesse principale avec un gel de taxes pour les citoyens de Sherbrooke, eux qui avaient essuyé près de 9 % d'augmentation au cours des trois années précédentes.

Je l'avais promis, je l'ai fait. Lorsqu'on fait une promesse, il faut la tenir , a-t-il déclaré au moment de dresser le bilan de sa première année comme maire.

On a donné un souffle aux citoyens. Il y avait eu beaucoup d'augmentations de taxes au cours des dernières années. On a fait une ligne entre le passé et le futur, il fallait le faire et je ne regrette pas du tout , ajoute-t-il.

Malgré le gel de taxes, le nouveau maire avait promis qu'il ne sabrerait pas les emplois à la Ville de Sherbrooke. Le nombre d'employés est effectivement demeuré stable à 1800 (2000 avec les étudiants travaillant pendant la période estivale), soit le même nombre que lors des deux années précédentes. Steve Lussier avait aussi proposé de bonifier l'offre de spectacles de rue, ce qu'il dit avoir fait cet été avec l'augmentation du nombre d'endroits où des amuseurs de rue pourront se produire.

Il y avait aussi de petits engagements que j'avais promis et que j'ai faits, comme [la gratuité pour] le stationnement pour les handicapés et les vétérans. J'ai plusieurs autres choses. Je vais me rendre encore plus accessible et il y a les cafés du maire qui vont commencer bientôt , note Steve Lussier.

Une esquisse du projet Well inc. abandonné en février dernier par le consortium formé du Fonds immobilier FTQ, du groupe Custeau et de Sherweb. Photo : Image fournie

Même si le consortium formé du Fonds immobilier FTQ, du groupe Custeau et de Sherweb qui était derrière le projet Well inc. l'a abandonné lui-même sans explication en février dernier, le maire dit avoir aussi respecté sa promesse à cet égard.

On s'est attaqué à certains dossiers qu'il y avait déjà en marche. J'avais dit qu'on ferait un moratoire, on l'a fait en attendant au niveau de Well inc., qui est rendu le Quartier Well Sud et qui est quand même un grand chantier qui va arriver bientôt , relate-t-il.

D'autres engagements ont été respectés partiellement, comme celui d'investir un minimum de 16 à 20 millions de dollars par an pour remettre en bonne condition le réseau routier. Ce sont plutôt 13,3 millions de dollars qui ont été planifiés à cet effet dans le budget 2018.

On en a mis beaucoup plus au niveau d'autres infrastructures. Il faut faire un portrait d'ensemble. Si vous allez voir ce qu'on refait au niveau de tous les égouts... on se réajuste. On est à l'écoute des gens.

Le projet de réformer le comité exécutif de la Ville en abolissant le poste de président et en nommant sept conseillers membres qui effectueraient une rotation annuelle a été quelque peu modifié. Un projet de loi privé a été demandé pour autoriser le maire à nommer « trois ou quatre » conseillers qui siégeraient au comité exécutif en sa compagnie plutôt que trois.

La direction générale est à faire le rapport Tanguay, qu'on devrait avoir d'ici un mois. On va prendre le temps de l'analyser et on reviendra par la suite, mais il faut comprendre qu'à la direction générale, c'était un portrait d'ensemble dont on avait besoin et ça va m'aider beaucoup dans ma réflexion , précise le maire de Sherbrooke.

« Sur la table »

Le maire n'a pas caché que plusieurs dossiers demeurent « sur la table » de son bureau et qu'ils pourraient prendre forme plus tard dans son premier mandat.

En campagne électorale, ce dernier disait notamment avoir récolté 700 000 $ pour la création d'un fonds d'investissement privé visant à aider le démarrage et l'expansion d'entreprises. Même s'il affirmait que les noms des investisseurs impliqués seraient rendus publics, jamais ils n'ont été dévoilés jusqu'à maintenant. Sans le chiffrer, le maire dit avoir transféré le dossier à Sherbrooke Innopole et soutient « qu'il avance ».

C'est un fonds qu'on appelle "Catalyse", alors je les laisse aller là-dedans, maintenant ça sera à eux de nous annoncer bientôt si le fonds va se réaliser. Il y a un fonds qui est demandé actuellement, c'est une collaboration avec le gouvernement fédéral. Nous sommes en attente des réponses bientôt , dit Steve Lussier.

Steve Lussier affirmait en campagne électorale qu'il avait récolté 700 000 $ d'investisseurs privés. Photo : Radio-Canada/Christine Bureau

Un guichet citoyen devrait également être mis en place officiellement en 2019 sur le site Internet de la Ville pour faciliter la mise en place de projets ou d'initiatives de citoyens de Sherbrooke, à l'image du guichet promoteur.

Je trouvais ça important de le mettre en marche le plus rapidement possible. Maintenant, il y a des contraintes informatiques qui font qu'il n'est pas encore sorti, mais on devrait le voir bientôt arriver , indique Steve Lussier.

Un lac-à-l'épaule sera par ailleurs tenu en janvier ou en février où les élus se pencheront sur les organismes paramunicipaux, comme Sherbrooke Innopole et Destination Sherbrooke. Rappelons que ce dernier organisme s'est vu refuser 3,3 millions de dollars dans le plus récent budget d'immobilisation, ce qui ne signifie rien sur le sort qu'on entend réserver, assure Steve Lussier.

Avant son élection, le maire souhaitait que les activités soient bonifiées au mont Bellevue. Or, il a été annoncé que le parc du Mont-Bellevue serait désormais une réserve protégée, ce qui ne semble pas contradictoire aux yeux de Steve Lussier.

On verra. Il y a des consultations prévues à cet effet. On va être à l'écoute des gens. [...] On a une belle montagne en plein milieu de la ville avec du ski, du vélo de montagne et des marcheurs. C'est de protéger la montagne. On se protège contre nous finalement. Tous les acteurs du milieu sont impliqués, on va voir la décision qui va venir bientôt.

Quant à l'amélioration de l'offre de transport en commun promise avant qu'il soit élu, « c'est à suivre », mentionne-t-il.

On a eu plusieurs rencontres avec la STS et le président Marc Denault. Vous allez peut-être voir des changements en 2019, je n'annonce rien pour l'instant, on verra ce qui arrivera.

Il en va de même pour le projet d'accès à la propriété pour les résidents de Sherbrooke, la création d'un sommet régional sur l’économie sociale et sur les organismes

communautaires et la création d'un sommet commercial.

On ne fera pas tout dans la première année de mandat, il faut s'en garder un peu. Je pense que j'en ai fait quand même suffisamment dans la première année. C'était de l'apprentissage les six premiers mois , résume Steve Lussier.

Aucun regret

Le maire ne regrette pas d'avoir délaissé sa carrière de directeur au développement hypothécaire dans une banque pour se lancer dans l'arène politique.

J'adore ça. Ç'a passé tellement vite! Je pense que je suis un maire assez accessible avec plus de 400 activités cette année de faites; des conférences de presse, des rencontres avec des gens, des promoteurs qui viennent nous rencontrer pour des projets, c'est très intéressant , se réjouit Steve Lussier.

C'est un modèle de pont qui est proposé pour le futur pont des Grandes-Fourches à Sherbrooke. Photo : Ville de Sherbrooke

Ce dernier se dit particulièrement heureux de l'aide gouvernementale obtenue pour la construction du nouveau pont des Grandes-Fourches, qui devrait s'amorcer l'an prochain.

On devait avoir 14 millions de dollars pour le pont des Grandes-Fourches et on a fini avec 26 millions de dollars pour le redevances. On est très content. Le maire Steve Lussier

Steve Lussier ne souhaite pas pour autant s'accorder une note globale pour sa première année.

Je vais laisser les citoyens me noter, mais je pense que j'ai été assez accessible. J'ai démontré aussi mon plan, vers où je voulais aller , mentionne-t-il.