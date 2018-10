Leurs conclusions sont parues dans l’édition de septembre du Journal of Experimental Social Psychology, mais méritent d’être soulignées à la veille de l’Action de grâce, qui rime souvent avec des rassemblements autour de repas.

« Aussi utiles que les cellulaires puissent être, nos résultats confirment ce que plusieurs d’entre nous soupçonnent », indique dans un communiqué Ryan Dwyer, un étudiant en doctorat de psychologie à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) et l'auteur principal de l’étude.

Quand nous utilisons nos téléphones pendant que nous passons du temps avec des gens qui nous sont chers, en plus de les vexer, nous apprécions moins le moment que si nous mettions les appareils plus loin. Ryan Dwyer, étudiant en doctorat de psychologie à l’UBC

Au cours de leur étude, les chercheurs ont demandé à plus de 300 participants d’aller souper au restaurant avec leurs amis et leur famille.

De manière aléatoire, les scientifiques demandaient à certains participants de garder leur téléphone sur la table, alors que d’autres devaient les ranger. Après le repas, ils devaient tous répondre à une série de questions, l'une d'entre elles étant de dire s’ils avaient apprécié leur soirée.

Les chercheurs disent s’être assurés que les participants ignoraient que l’utilisation de leur téléphone était surveillée.

Le téléphone : une source de distraction et d'ennui

La recherche conclut que, lorsque les téléphones étaient présents, les participants se sentaient plus distraits, ce qui avait pour effet de réduire leur appréciation du temps passé avec leur famille et leurs amis. Ils avaient aussi tendance à ressentir plus d’ennui en présence du cellulaire, ce qui a surpris les chercheurs qui s’attendaient à ce que les participants se distraient avec leur téléphone pendant les moments creux de la conversation.

Une des découvertes importantes dans la recherche sur le bonheur, c'est que les interactions en face à face sont incroyablement importantes pour notre bien-être au jour le jour. Elizabeth Dunn, département de psychologie de l’UBC

« Cette étude nous dit que, si on a besoin de son téléphone, le fait de l’utiliser ne fera pas de mal, mais il y a un réel avantage à mettre son téléphone de côté quand on passe du temps avec ses amis et sa famille », indique de son côté Elizabeth Dunn, l'une des cosignataires de cette étude.