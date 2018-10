Dissimulée par le plein emploi, la pauvreté fait son oeuvre souvent en silence.

« Elle n'est pas visible pour ceux qui ne regardent pas aux bons endroits, explique Jean-Philippe Gagnon, coordinateurs du projet Tous pour Toi. Quand on regarde aux bons endroits et de la bonne façon il y en a des besoins. »

Lévis bénéficie pourtant d'un revenu médian supérieur à la moyenne provinciale, soit 38 908 $ versus 36 750 $. Mais dans certains secteurs, comme celui de Lauzon, ce revenu diminue toutefois 10 000 $ par année.

« Il ne faut pas oublier qu'il y a travers ça il y a des gens qui en arrachent », insiste Bruno Marchand, président-directeur général de Centraide Québec Chaudière-Appalaches.

Centraide accorde près de 1,3 million de dollars à plus d'une vingtaine d'organismes à Lévis.

Cette prospérité-là n'est pas le cas de tous. La première étape, c'est de savoir qu'il y a des gens qui y goûtent moins que d'autres et pas par choix. Bruno Marchand, président-directeur général de Centraide Québec Chaudière-Appalaches

L'organisation rappelle également que le quart des locataires de Lévis consacrent plus de 30 % de leurs revenus pour se loger. Une minorité noyée dans une masse de résidents plus aisés.

Le maire de Lévis se dit sensible à la situation. D'ailleurs, sa Ville travaille en ce moment sur une Politique de développement sociale et communautaire.

« Il y a des ingrédients essentiels dans une communauté. Se loger, se nourrir et on en a entendu parler durant la campagne électorale et finalement se déplacer. Alors nous on va travailler sur ces trois grands ingrédients-là », analyse Gilles Lehouillier.

La Ville de Lévis a aussi pour objectif de faire un don de 110 000 dollars à Centraide cette année.

Avec les informations de Marc-Antoine Lavoie