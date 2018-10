Un texte de Jean-Marc Belzile

Une situation qui aide grandement à recruter de nouveaux médecins.

Originaire de Québec, Marylène Lessard est médecin de famille à La Sarre.

Elle admet en toute honnêteté qu'elle n'aurait jamais pratiqué dans la région, n'eut été du fait que le salaire est plus élevé.

Marylène Lessard avoue que la première chose qui l'a attirée à La Sarre, c'est le salaire. Elle a toutefois eu un coup de coeur pour la région dès sa première visite. Photo : gracieuseté Marylène Lessard

Pour moi, ç'a été vraiment le déclencheur qui a fait en sorte que je me suis dit je vais aller voir. Je vais être bien franche, quand tu viens de la ville, tu n'as aucune idée c'est quoi la vie de région puis dans ta tête c'est de la merde, c'est un trou et il n'y a rien à faire, mais ce que j'ai compris depuis qu'on est ici c'est que si tu ne fais rien et que tu es plate, la vie ne fera rien pour toi et ce sera plate. Si tu es souriant et enjoué, si tu t'intéresses aux gens, que tu sors, tu t'impliques, c'est là que la valeur de la région se fait sentir , confie-t-elle.

Elle assure avoir ensuite été charmée par les gens de l'Abitibi-Témiscamingue. En fait, dès la visite de recrutement, sa décision était prise.

C'est ça qui nous a conquis en arrivant ici, c'est le plus bel accueil et convivial qu'on a eu, on s'est vraiment fait charmer par les gens. Dès la fin du voyage, le dimanche avant de retourner moi et mon chum, on s'est dit on vient ici, c'est vraiment ici qu'on veut habiter , raconte-t-elle.

Et elle n'est pas la seule. Originaire de Montréal, Geneviève Landes est médecin de famille à Amos.

Originaire de Montréal, Geneviève Landes est médecin de famille à Amos. Photo : Facebook/Geneviève Landes

Au départ, je me disais, je vais venir ici deux ans faire ma médecine de famille puis retourner à Montréal, mais je suis finalement restée. J'aime beaucoup la vie ici, aussitôt que je sors du boulot, c'est du temps pour moi, je ne suis pas perdue dans le trafic , avance-t-elle.

Pour elle aussi, le fait que ce soit plus payant a été attirant, mais elle apprécie également la diversité du travail effectué en région.

Ce qui est génial, c'est que je fais du bureau, de l'urgence et de l'hospitalisation. Ce qui fait qu'on fait plus d'argent, c'est qu'à Montréal, je ferais juste du bureau ou juste de l'urgence, je ne pourrais pas avoir autant de diversité dans ce que je fais, mais oui la prime est attirante, j'avais beaucoup de dettes, j'avais fait 15 ans d'université , souligne-t-elle.

Les médecins omnipraticiens de la région ont gagné en moyenne 369 000 $ en 2016-2017, soit 60 000 de plus que la moyenne provinciale.

La différence est encore plus marquante chez les médecins spécialistes, qui ont gagné 619 000 $, 140 000 de plus que la moyenne provinciale.

Selon le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Nord-Ouest du Québec, Jean-Yves Boutet, il est primordial de maintenir cette différence de salaire.

Si on l'enlève, on aura encore moins de médecins. Ce qu'il faut vendre, c'est vraiment la pratique en région, qui est beaucoup plus dynamique, c'est l'environnement qu'on doit vendre et non juste la rémunération. Ça devient un facteur pour les convaincre, mais il faut qu'au départ, le milieu de travail soit valorisant , assure-t-il.

Du 15 octobre au 15 novembre , la région tentera de séduire la prochaine cohorte de médecins, puisque les postes à combler sont encore très nombreux dans la région.