Une note envoyée jeudi aux employés concernés laisse entendre que leur déménagement pourrait attendre plusieurs mois.

Notre environnement de travail continue d'être sécuritaire. J'ai demandé à ce que des tests soient faits régulièrement , peut-on lire dans ce message signé par le président de l'École de la fonction publique du Canada, Taki Sarantakis.

À lire aussi : La sécurité des jeunes prise au sérieux à l'École secondaire de l'Île pour la reprise des cours

Le vice-président régional du Syndicat de l’Agriculture, Patrick St-Georges, affirme être ouvert à toutes les options pour la suite des choses. Il s'attend toutefois à avoir une discussion avec le gouvernement.

On comprend très bien que les élèves ont besoin d’un endroit pour continuer leurs études puis on est très réceptifs, mais au point final, on aimerait avoir un plan pour trouver une solution pour le problème , a indiqué .

C’est toujours compliqué de déplacer des employés, parce qu’ils ont des vies aussi, ils ont des familles, des enfants. Patrick St-Georges, vice-président régional du Syndicat de l’Agriculture

Le Centre Asticou accueille présentement 600 fonctionnaires. M. Saint-Georges explique que l'édifice ressemble à une école avec des locaux de classe. Le travail qui se fait là est majoritairement des cours de langue, a-t-il dit.

Sécurité publique Canada a par ailleurs confirmé que le Centre Asticou était une option sérieuse pour accueillir les élèves sinistrés. Rappelons que l'École secondaire Mont-Bleu a été gravement endommagée par un incendie lors du passage d'une tornade le 21 septembre dernier.

Avec les informations d'Antoine Trépanier