Le prix lui a été remis pour son rôle dans le film québécois Genèse, de Philippe Lesage, qui était en compétition officielle à Namur.

« Je suis très heureux de ce prix qui m’est décerné au Festival international du film francophone de Namur, où la compétition est si relevée. Je le partage avec Philippe Lesage qui a vraiment contribué à me donner l’espace nécessaire pour l’interprétation de ce rôle formidable », a déclaré le comédien par voie de communiqué.

Genèse, film qui suit les histoires d'amour de plusieurs adolescents, a été présenté en première mondiale cet été au festival de Locarno et sera d'une quinzaine de festivals internationaux dans les prochaines semaines, dont celui de Vancouver. Le long métrage sera projeté en première québécoise au Festival du nouveau cinéma le 11 octobre.

Théodore Pellerin partage la vedette du film avec Noée Abita. Pier-Luc Funk, Maxime Dumontier, Mylène Mackay, Paul Ahmarani et Émile Bilodeau complètent la distribution.

Une scène du film Genèse de Philippe Lesage Photo : Galile Marion (Otto)

Le talent du jeune comédien avait déjà été reconnu lors du dernier Gala Québec Cinéma. Théodore Pellerin avait reçu le prix de la révélation de l’année pour son interprétation dans le film Chien de garde, de Sophie Dupuis. Le film est d'ailleurs sélectionné pour représenter le Canada dans la course aux Oscars dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère.

Théodore Pellerin a fait ses premiers pas à la télévision en 2013 dans la série 30 vies, diffusée sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé. Par la suite, il a enchaîné les rôles au cinéma et a récemment tourné avec Nicole Kidman et Russell Crowe dans le film Boy Erased. L'acteur jouera aussi dans la deuxième saison de The OA, série coproduite par Brad Pitt pour le service de vidéo sur demande Netflix.