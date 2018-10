Un texte d'Étienne Leblanc, journaliste spécialisé en environnement

Trouver les bons mots pour annoncer de mauvaises nouvelles, tel est le défi qui se pose aux scientifiques qui s'apprêtent à poser un diagnostic sombre sur la planète qui se réchauffe.

Selon des documents cités par l'Agence France Presse (AFP), le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) indiquerait dans son rapport qu'il sera difficile de contenir le réchauffement sous la barre de 1,5 °C. Ce seuil pourrait être même être atteint dès 2030 (entre 2030 et 2052) si le réchauffement maintient son rythme, selon l'AFP.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) est en Corée du Sud. Photo : iStock/Jung Yeon

On peut donc s'attendre à de très mauvaises nouvelles pour la planète.

Mais le GIEC ne proposera pas qu'un bilan sombre de l'avenir. Il proposera aussi des voies de sorties, selon les scénarios de réchauffement envisagés. Il y sera entre autres question d'une réduction importante de l'utilisation des énergies fossiles, avec des ébauches chiffrées sur la fin du charbon.

On le comprend, de nombreux décideurs politiques n'aiment pas les conclusions des experts du GIEC, jugées trop alarmistes. D'où la frustration d'un nombre croissant de scientifiques d'avoir l'impression de crier dans le désert. Les données sont connues et les solutions pour réduire les émissions de façon importante existent, mais l'action réelle est timide.

« C'est absolument, totalement, complètement possible technologiquement, explique Catherine Potvin, professeure au département de biologie à l'Université McGill, à Montréal. On sait ce qu'il faut faire, là où on n'arrive pas à avoir les percées suffisantes, c'est vraiment au point de vue politique ».

Pourquoi un rapport sur le seuil 1,5 °C?

Pour bien comprendre l'exercice du rapport du GIEC sur le 1,5 °C, il faut remonter à la COP21, fin 2015, où a été signé l'Accord de Paris sur le climat.

En posant leur griffe sur cette entente, les 197 États signataires se sont engagés à contenir l'élévation de la température de la planète « nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation des températures à 1,5 °C ».

Cette référence au seuil du 1,5 °C avait été rajoutée à la dernière minute dans l'accord, sous la pression des petits États insulaires, qui avait habilement été cherché l'appui du Canada dans cette revendication.

Afin de donner un sens concret à cet engagement, les Nations unies ont donc mandaté le GIEC de produire une grande synthèse des connaissances scientifiques sur les effets probables d'un réchauffement qui dépasserait 1,5 °C. C'est ce rapport très attendu qui sera publié lundi.

Objectif politique

Derrière cet exercice scientifique très utile, l'ONU a une autre intention : ranimer le sentiment d'urgence chez les décideurs politiques.

Ce n'est pas sans raison. Il est vrai que la signature de l'Accord de Paris en 2015 avait donné un élan sans précédent à la lutte contre les changements climatiques. Pour la première fois de l'histoire, tous les pays de la planète signaient une entente mondiale sur le climat.

Sauf qu'on s'est rapidement aperçu que les efforts proposés par les pays pour réduire leurs émissions étaient loin d'être suffisants en regard de l'urgence climatique décrite jour après jour par les scientifiques.

La biologiste de l'Université McGill Catherine Potvin Photo : Radio-Canada/Olivier Lalande

Le contenu du rapport devrait aider à convaincre les dirigeants qu'il y a urgence. Catherine Potvin, professeure au département de biologie de l'Université McGill

À ce jour, la planète s'est déjà réchauffée d'environ 1 °C depuis l'ère préindustrielle, qu'on situe autour de la fin du 19e siècle. Est-ce qu'un petit demi-degré supplémentaire ferait une si grande différence? Bien entendu, la réponse est oui. Ça ferait une grande différence.

C'est une question qui résume tout le défi de communication des scientifiques : comment faire comprendre aux décideurs qu'une si petite différence dans les températures du globe peut avoir des impacts immenses?

« On sait qu'il y avait un kilomètre de glace au-dessus de Montréal lors d'un refroidissement planétaire de l'ordre de 2 à 3 °C, dit Catherine Potvin. Donc oui, de petits changements au niveau de la température du globe peuvent avoir d'immenses impacts sur les températures locales ».

Est-il trop tard pour éviter un réchauffement de 1,5 °C?

À cette question, les experts du GIEC ne répondront jamais un « oui, il est trop tard » clair et catégorique. Le but de leur exercice n'est pas de nous décrire la fatalité.

Le rapport de lundi brossera un portrait complet de l'état des connaissances sur un réchauffement de 1,5 °C, mais surtout, il donnera des indications sur le travail qui reste à faire pour ne pas dépasser ce seuil. Les pistes de solutions proposées seront difficiles.

Les délégués et les experts assistent à la cérémonie d'ouverture de la rencontre du GIEC qui se tient en Corée du Sud. Photo : Getty Images/Jung Yeon

Pour l'heure, la communauté des experts sur le climat s'entend assez bien sur le fait que l'effort qui est fait actuellement n'est pas à la hauteur du défi. Éviter un réchauffement de 1,5 °C semble hors de portée. Même la possibilité de contenir la hausse des températures à 2 °C s'atténue d'année en année.

De fait, les cibles de réduction des émissions proposées par les pays dans le cadre de l'Accord de Paris, si on suppose qu'elles sont respectées, mènent la planète sur un parcours de réchauffement qui se rapproche plus de 3 °C d'ici la fin du siècle.

Les nouvelles sont mauvaises, mais faut-il être fataliste pour autant? Un nombre croissant d'experts sur le climat pensent que s'ils veulent que leurs messages soient entendus, ils doivent davatage parler des aspects positifs de la lutte contre les changements climatiques, comme les occasions d'affaires, les bienfaits pour la santé et le sentiment du devoir accompli.

« Le médecin qui nous dit : "Tu as un cancer, c'est fini, bye bye! ", ce n'est pas un bon médecin, pense Catherine Potvin. Ce qu'on cherche c'est quelqu'un qui va nous aider dans la voie de retrouver notre santé. Et je pense pour moi que c'est ça le ton qu'il est urgent d'employer. »

Il s'en trouvera certainement pour mettre au bac de recyclage les conclusions des scientifiques du GIEC. Mais depuis 1990, ces experts documentent avec précision tous les aspects du bouleversement climatique.

Jusqu'à maintenant, la seule chose qu'on peut leur reprocher c'est d'avoir sous-estimé la vitesse avec laquelle certains changements s'opèrent.