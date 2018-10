Un texte de Jean-Philippe Martin

Trimaille a remporté la course en 2017 grâce à un temps de 2h32m, à un peu plus de quatre minutes du record de parcours établi l’année précédente par Christian Mercier.

« Je serais content si je faisais 2 h 30 m, ce serait un bel objectif. Après ça, si je fais en dessous de ça, ce sera encore meilleur. »

L’athlète d’origine française ne fait pas d’illusion quant à ses chances de signer une deuxième victoire de suite dans le Bas-St-Laurent. Son titre est menacé par la présence d’un coureur de haut calibre cette année.

Le Rwandais Jean-Marie Vianney-Uwajeneza a confirmé qu'il sera du départ dimanche, lui a pris la troisième place lors du marathon de Montréal le 23 septembre dernier.

Son temps de 2 h 18 m 10 s dans la métropole en dit long sur ses qualités de coureur.