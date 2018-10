Une partie du montant sera distribuée à la Société de protection de la nature de Toronto et des environs ainsi qu'à l'organisme Éco Héros.

Les deux organisations devront composer des activités dans les écoles canadiennes afin de sensibiliser les jeunes.

Une activité portant sur les papillons monarques sera notamment organisée.

C'est un bon exemple pour les jeunes. Il n'y a pas de baume par rapport à la situation des papillons monarques, c'est une espèce en péril , a indiqué la ministre fédérale de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna.

La ministre estime aussi qu'il est important d'enseigner dès le plus jeune âge des notions sur l'environnement.

L'enveloppe de plus de 2 millions de dollars destinée au projet sera répartie sur une période de trois ans.

Catherine McKenna lors d'un point de presse à l'école élémentaire Glen Echo à Hamilton en Ontario. Photo : Radio-Canada/Colin Côté-Paulette

Une critique envers le gouvernement Ford

Lors du point de presse vendredi, la ministre fédérale de l'Environnement en a profité pour écorcher le gouvernement de Doug Ford.

Le défi présentement c'est qu'on a un gouvernement provincial en Ontario qui n'est pas engagé par rapport aux changements climatiques , soutient Mme McKenna.

D'après elle, le gouvernement Ford a aboli le financement de certaines mesures clés par rapport à l'environnement.

On parle d'un ou deux millions qui permettaient aux écoles d'être plus efficaces quant à leur consommation d'énergie et donc de sauver de l'argent , explique-t-elle.