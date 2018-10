Un texte de Camille Gris Roy

Le maire sortant, Brian Bowman, a lancé la semaine en parlant de transport collectif, mais plutôt du point de vue des passagers.

Le candidat s’engage à améliorer l'accessibilité des arrêts d'autobus, notamment pour les usagers en fauteuil roulant ou malvoyants.

Il souhaite aussi créer une carte d'autobus pour les Winnipégois à faible revenu et il promet d'installer 55 abris d'autobus chauffés dans les quatre prochaines années. Pour cette dernière mesure, il utiliserait une enveloppe de 4,1 millions de dollars qui était destinée aux rénovations d'un garage d'autobus.

Le maire sortant Brian Bowman, lors d'une annonce de campagne sur le transport collectif. Photo : Radio-Canada/Camille Gris Roy

À ce sujet, la candidate Jenny Motkaluk a répliqué en disant que le système de transports en commun a de plus gros problèmes et que les Winnipégois ne veulent pas prendre l'autobus, selon elle, parce qu’ils ne se sentent pas en sécurité et que le système n'est pas assez efficace.

Sur le thème des transports, le candidat Tim Diack a annoncé pour sa part qu’il dépenserait 640 000 $ pour améliorer le système de boutons de panique dans les autobus, pour permettre aux chauffeurs d’avertir plus rapidement la police en cas d’urgence.

Il promet aussi de remplacer les autobus au diesel par des véhicules électriques, à un coût de 200 000 $ par véhicule.

Méthamphétamine et sécurité

La candidate Jenny Motkaluk a indiqué qu'elle lancerait, si elle est élue, un groupe de travail policier sur la méthamphétamine, qui aurait pour mandat d’arrêter les vendeurs et démanteler les réseaux.

Ce groupe comprendrait des agents de police spécialisés et des enquêteurs, en coordination avec les autorités provinciale et fédérale. Jenny Motkaluk affirme que sa promesse n'occasionnerait pas de dépenses supplémentaires au Service de police de Winnipeg.

La candidate a aussi rappelé qu’elle a déjà promis d’établir une « unité de détention sécuritaire » au refuge Main Street Project, pour détenir les personnes qui sont sous l’emprise de la méthamphétamine.

Le policier Tim Diack est l'un des huit candidats à la mairie de Winnipeg. Photo : Radio-Canada/Jeff Stapleton

Sur le plan de la sécurité, le candidat Tim Diack propose d’envoyer une facture aux Winnipégois qui sont reconnus coupables de crimes qui ont nécessité le déploiement de ressources policières, à l'instar de celle qu'ils reçoivent lorsqu'ils sont transportés par ambulance.

Tim Diack a également déclaré qu'il achèterait des téléphones portables pour les policiers et moderniserait les ordinateurs des auto-patrouilles, une promesse qui coûterait 700 000 $. Le candidat policier souhaite aussi autoriser les vérifications des couvre-feux par le système FaceTime.

Motkaluk : un hôtel de ville « inclusif »

La candidate Jenny Motkaluk a dit souhaiter un « mode de gouvernance plus inclusif à l'Hôtel de Ville », et elle propose que les politiques soient d’abord examinées au conseil municipal, en passant par un processus de planification stratégique qui implique les 15 conseillers élus, avant de se retrouver entre les mains du comité exécutif. Elle qualifie d'ailleurs ce comité d’artificiel et de club du « Oui Brian » qui « exclut les intérêts de milliers de Winnipégois ».

La candidate était accompagnée, pour cette annonce, du conseiller sortant Jeff Browaty, qui appuie sa campagne.

La candidate Jenny Motkaluk estime que le comité exécutif de la Ville est un « club du Oui » pour le maire Bowman. Photo : Radio-Canada/Jaison Empson

Bowman : les routes en priorité

Brian Bowman a parlé, une fois de plus, des routes, l’une de ses priorités. Il propose d’établir un groupe de travail de l’industrie pour se pencher sur :

le développement d’un processus d’appel d’offres plus efficace pour les travaux routiers;

une meilleure communication avec les résidents et commerces pour minimiser les perturbations engendrées par les travaux;

un système de construction 24/7 qui fonctionne.

Enfin, il s’engage à poursuivre un partenariat de financement avec le gouvernement fédéral pour la chaire de recherche en infrastructure municipale à l’Université du Manitoba.

Soutiens de campagne

Le maire sortant de Winnipeg, Brian Bowman, a révélé une liste d’une centaine de personnes qui ont fait des dons pour sa campagne électorale. Parmi les contributeurs, il y a l'ancien premier ministre manitobain Gary Filmon, la philanthrope Gail Asper (qui a également été nommée présidente honoraire de sa campagne) et Hartley Richardson.

La liste n'indique pas le montant détaillé de ce qui a été donné par chaque contributeur. Les donateurs peuvent offrir jusqu'à 1500 $ à chaque candidat.

Jenny Motkaluk a déclaré, quant à elle, qu’elle ne dévoilerait pas les noms de ses donateurs pendant la campagne, par respect pour la vie privée de ses contributeurs.

La candidate Jenny Motkaluk a nommé l'un de ses bénévoles, le jeune Justice Atamanchuk, 15 ans, comme président honoraire de sa campagne. Photo : Radio-Canada/Jeff Stapleton

La candidate a, par ailleurs, dévoilé le nom de son président de campagne honoraire. Il s'agit de l'un de ses jeunes bénévoles, Justice Atamanchuk, âgé de 15 ans.

Allégations entre conseillers

Le candidat Venkat Machiraju a été arrêté cette semaine pour avoir contrevenu aux termes d’une ordonnance de protection. Ses responsables de campagne ont expliqué qu’il avait accidentellement composé un numéro de téléphone appartenant à la personne qui avait demandé l’ordonnance de protection, un incident qui aurait eu lieu il y a plusieurs mois, après que le candidat a commencé à souffrir de problèmes de dextérité en raison d'un AVC.



Interrogé à ce sujet lors d'un débat jeudi soir, le candidat souligne qu'il s'agit d'une affaire privée et que son avocat lui a recommandé de ne plus en parler.

Les candidats Jenny Motkaluk et Venkat Machiraju lors d'un débat cette semaine. Photo : Radio-Canada/Jaison Empson

Jenny Motkaluk a, quant à elle, fait l’objet d’allégations de conflit d’intérêts. Venkat Machiraju a appelé la candidate à se retirer de la course, car son frère est à la tête de l'entreprise Bayview Construction, qui est sous contrat avec la Ville.

Mme Motkaluk affirme qu’il n’y a pas moyen pour elle de s’ingérer dans ce type de contrats si elle est élue, et demande de respecter les membres de sa famille.

Les Winnipégois déjà aux urnes

C'est aussi cette semaine que débutait le vote par anticipation pour les élections municipales et scolaires à Winnipeg en vue du scrutin du 24 octobre.