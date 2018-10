L'instant était solennel pour ces 21 étudiants chinois, venus expressément à Saguenay pour leur collation des grades. Ils ont été choisis parmi quelques centaines de nouveaux diplômés chinois pour ce voyage.

Actuellement en Chine, 2000 étudiants suivent l'une des différentes formations conçues par l'UQAC. Certaines de ces formations sont offertes depuis 2002.

Au total, c'est quatre formations qui sont offertes en Chine, précise Guylaine Boivin, directrice du bureau de l'internationale à l'UQAC.

Il y a également le baccalauréat en informatique de gestion, le baccalauréat en animation 3D et également une nouvelle cohorte cet automne, le MBA, une maîtrise en administration des affaires , note-t-elle.

L'UQAC forme aussi des étudiants en Tunisie, au Sénégal et au Maroc. Toutefois, la Chine demeure le premier et le plus important pays où l'université est implantée.

Un sujet de fierté pour le nouveau vice-recteur et secrétaire général de l'UQAC, Alexandre Cloutier.

Quand on parle d'ouverture sur le monde il faut faire référence à l'UQAC. C'est l’une des universités qui, en proportion, reçoit le plus d'étudiants étrangers au Québec. C'est quand même beau et il faut être fier de ça. Alexandre Cloutier, vice-recteur et secrétaire général, UQAC

Quant aux étudiants, ils n'ont que de bons mots pour la formation qu'ils ont reçue.

C'est très intéressant et très utile dans mon travail , affirme Ling Long qui travaille dans une station de télévision.

Je suis administratrice de ma compagnie et je peux utiliser mes connaissances tous les jours Shi Xinyi, nouvelle diplômée

La plupart de ces étudiants vont poursuivre leur voyage avec un périple express de 13 jours qui les mènera dans les principales villes du pays jusqu'à Vancouver.

D’après le reportage de Denis Lapierre