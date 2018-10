L’Agence a publié un rappel une semaine après que l’entreprise Fumoir Monsieur Émile ait procédé au rappel de ses produits à la suite de ses propres analyses.

Ces tests avaient permis de déceler la possible présence de la bactérie Listeria dans du saumon acheté d’un fournisseur, True North Salmon du Nouveau-Brunswick.

L’entreprise a aussitôt rappelé ses clients pour retirer du marché les produits contaminés.

L’avis de l’ACIA a donc été diffusé une semaine après les événements. La propriétaire du Fumoir Monsieur Émile, Cathy Poirier, déplore que cette information n’ait jamais été mentionnée dans cet avis largement médiatisé et diffusé dans les médias sociaux. C'est, explique Mme Poirier, comme si l'Agence était débarquée chez nous, faisait les tests, découvrait du Listeria qu'on était pris en faute et que l'Agence avait fait ses propres tests, avait fait le rappel. Alors que tout ça, ç'a été fait par l'entreprise.

Cathy Poirier, propriétaire du Fumoir Monsieur Émile Photo : Radio-Canada

Le coordonnateur de la salubrité et des rappels à l'Agence, Jean-Louis Michaud, n’y voit pas de problèmes.

Il explique que les analyses publiées par l’Agence sont menées au hasard dans les entreprises ou à la suite de plaintes de consommateurs ou après des tests menés par des producteurs.

Notre mandat, précise le porte-parole de l’ACIA, est non seulement de faire des inspections pour s'assurer que les conditions de fabrication, de manipulation et d'entreposage sont excellentes, mais on fait aussi beaucoup de prélèvements. On peut aussi faire des prélèvements aléatoires, donc aller au détail et prélever des aliments, tels que vous et moi on va l'acheter.

Jean-Louis Michaud de l'Agence canadienne d'inspection des aliments Photo : Radio-Canada

Aucun cas d'intoxication n'a été relié à la consommation du saumon fumé Monsieur Émile, selon l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Celle-ci poursuit son enquête chez d'autres producteurs de saumon fumé, puisque cette contamination pourrait être observée ailleurs au Canada.