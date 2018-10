Le conseiller municipal indépendant a fait parvenir une lettre en ce sens au premier ministre désigné, François Legault, vendredi.

M. Rotrand y attire l’attention du chef de la Coalition avenir Québec sur la motion qu’il a présentée au conseil municipal, le mois dernier, et qui a été adoptée à l’unanimité.

Le conseil municipal avait résolu de demander « au prochain gouvernement du Québec d’examiner la pertinence d’augmenter l’âge légal requis pour acheter du tabac, tel qu’instauré par de plus en plus d’États américains », selon le texte adopté. Il ne réclamait donc pas un nouvel âge minimum précis.

« Nous appuyons la stratégie Tobacco 21, dans le cadre de laquelle six États américains ont récemment fait passer l’âge minimum légal de vente des produits du tabac à 21 ans. Les conséquences de cette loi semblent confirmer qu’elle empêche les adolescents de devenir fumeurs », a néanmoins écrit M. Rotrand.

À son avis, le nouveau gouvernement devrait établir à 21 ans l'âge légal à la fois pour consommer du cannabis – comme a déjà dit plusieurs fois M. Legault – et pour acheter des cigarettes et d'autres produits du tabac.