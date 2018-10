Avec les informations de Tanya Neveu

Pendant toute une semaine, la majorité des membres de la communauté de Winneway, enfants et aînés, se donne rendez-vous en forêt, afin de renouer avec leurs traditions ancestrales.

Le Chef, Steeve Mathias, estime qu'il s'agit d'une activité nécessaire pour sa communauté.

Ce n'est pas la carte de statut d'Indien du ministère des Affaires indiennes qui est notre vraie identité. C'est pour ça qu'on pense qu'en venant ici sur le territoire, en pratiquant notre mode de vie, c'est comme ça qu'on peut transmettre nos valeurs aux enfants. C'est la solution! , explique-t-il.

La semaine culturelle est l'occasion pour les membres de la communauté de Long Point de célébrer les traditions. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Ouvrir le dialogue

La Première Nation de Long Point s'est donné comme mission d'établir un dialogue constructif avec les gouvernements fédéral, provincial et municipaux.

Grâce aux invitations du chef, une dizaine de personnes de différentes instances gouvernementales se sont déplacées en plein cœur de la forêt, jeudi, pour s'imprégner du mode de vie des Anichinabés.

Aux dires des membres de la communauté, il n'y a jamais eu autant de Blancs à cette semaine culturelle.

Jeunes et moins jeunes participent à la semaine culturelle de Long Point First Nation. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Le directeur général de RYAM Gestion ressources forestières Témiscamingue, Daniel Bourgault, a répondu à l'appel.

On essaie d'être le plus proche de ça parce que je pense que c'est une très bonne chose de garder une trace de comment ça se passait dans le temps. On a une très bonne relation avec la communauté , dit-il.

Une nouvelle directrice

En début de semaine, la communauté annonçait l'embauche d'une directrice des relations intergouvernementales.

Aînés, jeunes et moins jeunes participent à la semaine culturelle de la Première nation de Long Point. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Sharon Hunter se donne comme mission de faciliter le dialogue avec les différentes instances de gouvernement, dont les municipalités voisines.

On vit avec des voisins de villages. C'est Laforce, c'est Moffet, c'est tout le secteur Est. On veut établir des liens plus étroits , avance-t-elle.

La Première Nation de Long Point, située en territoire traditionnel anichinabé, n'est pas reconnue comme une réserve.