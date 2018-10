Un texte de Louis Garneau, d'après le reportage d'Olivier Roy Martin.

Les cégeps de l'Est-du-Québec cherchent à sensibiliser les étudiants aux différentes formes de plagiat. Des ateliers d'information et de sensibilisation sur le sujet sont dispensés par des professeurs, ou au moyen de dépliants et d'affiches.

Au Cégep de Baie-Comeau, les étudiants ont appris dès leurs premiers cours à reconnaître et à éviter le plagiat.

« Si je mets une telle information dans un travail et que je ne cite pas l'auteur qui l'a créée, ça peut porter à confusion », dit Darcy Lévesque. « Les personnes vont penser que c'est moi qui ai fait ces recherches-là, tandis que ce n'est pas vraiment le cas ».

Un autre étudiant au Cégep de Baie-Comeau, Josée Groleau, renchérit : « Toutes les informations, dès qu'on les trouve, il faut qu'on marque qui a fait les recherches. Parce que c'est important d'attribuer le mérite à ceux qui l'ont fait ».

Le directeur général du Cégep de Rivière-du-Loup, René Gingras, se rappelle que tout a commencé en 2010 : « On se replace dans le contexte, les téléphones intelligents commencent à entrer dans les salles de classe. »

Il a fallu mettre en place une règle qui oblige les établissements à comptabiliser les cas de plagiat ou de tricherie.

La Fédération des cégeps croit que comptabiliser les cas de plagiat permet un meilleur suivi des étudiants concernés.

Nicole Perreault, animatrice du réseau des répondantes et répondants TIC de la Fédération des cégeps Photo : Radio-Canada