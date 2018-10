Un texte d'Anaïs Elboujdaïni

L’usage du cannabis thérapeutique n’est d'ailleurs pas non plus permis. « La marijuana thérapeutique ne possède pas de numéro d’identification du médicament. Elle n’est donc pas gérée et distribuée par le SCC », explique Laura Cummings, conseillère en communication de Service correctionnel Canada (SCC).

Dans les pénitenciers de la Colombie-Britannique, les produits de tabac, comme les cigarettes et les cigarettes électroniques, sont interdits depuis 2008.

217 saisies dans les prisons de Colombie-Britannique

Même si le cannabis est toujours illégal, il réussit à circuler entre les murs des prisons canadiennes.

En Colombie-Britannique, les gardiens de prison ont effectué 217 saisies en 2017.

Dans les pénitenciers fédéraux, c'est la Colombie-Britannique qui enregistre le moins de saisies de marijuana, contrairement aux provinces des Prairies et au Québec.

Eugène Oscapella, professeur de criminologie à l’Université d’Ottawa et avocat, n’est pas particulièrement surpris par ces chiffres.

Il émet l’hypothèse que ce nombre indique peut-être le manque d’intérêt à repérer cette drogue par les gardiens de prison.

« C’est possible que les gardiens de prison ne s’inquiètent pas trop de l’utilisation de la marijuana parce que [cette drogue] a des effets calmants », avance-t-il.

Il est aussi possible qu’ils ne cherchent pas le cannabis, mais plutôt les drogues dures, surtout les drogues qui stimulent le système nerveux comme la cocaïne. Eugène Oscapella, professeur de criminologie à l'Université d'Ottawa

Pour sa part, le syndicat des gardiens de prison de la Colombie-Britannique, le BCGEU, ne note pas d’inquiétude chez ses membres, contrairement à celui du Québec.