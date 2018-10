Les activités de patinage artistique et de hockey qui devaient se dérouler ce week-end sont donc annulées.

Ce sont des employés de la Ville effectuant des travaux d'entretien qui ont constaté, vendredi matin, des traces de vermiculite près d'une porte d'évacuation. Comme c’est le cas dans de nombreux bâtiments de ce type, l'amiante a souvent été employé pour ses qualités isolantes et ignifuges.

Des tests de qualité de l'air et de nettoyage sont présentement en cours, peut-on lire dans le communiqué publié par la Ville de Gatineau.

La Ville a informé la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et le Centre intégré de santé et services sociaux de l'Outaouais (CISSO) de la situation.

Les résultats des analyses sont attendus au cours des prochaines heures.