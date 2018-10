Ces licenciements sont le résultat de notre besoin d'équilibrer nos emplois avec la nécessité du service qu'on a présentement dans le centre , annonce Renée Baker, gérante des communications pour Ontario Northland.

Elle explique ces coupes de postes par la réduction de travail dans le centre, nécessitant moins de services.

Il y a aussi un contrat qui a été mis en pause, ajoute-t-elle, sans préciser lequel. En ce moment, on est persuadé que notre réputation et nos employés qualifiés vont permettre d'avoir de nouveaux contrats et des créations d'emplois.

De son côté, le président du local 103 du syndicat Unifor, Andy Mitchell, indique qu'il était envisagé la semaine dernière de mettre à pied deux fois plus d'employés que la vingtaine annoncée vendredi.

Ce nombre a été réduit grâce à du travail supplémentaire de nos clients externes et en accélérant certains projets de réparation dans le centre , précise Renée Baker.

Ontario Northland et le syndicat Unifor ignorent quand la vingtaine d'employés pourront être rappelés au travail.

Nous ignorons pour le moment quand les gens seront rappelés au travail, mais je vais regarder chaque jour les postes vacants , assure M. Mitchell.

Il reste toutefois sûr que les employés seront rappelés à un moment donné pour retourner au travail.