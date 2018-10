Un texte de Marie-Eve Dumulong

La communauté burundaise souhaite être plus visible dans le paysage torontois.

Le Rama Club, un groupe communautaire burundais à Toronto espère encourager et valoriser les jeunes burundais une danse à la fois.

« On trouvait qu'il n'y avait pas d'endroit où les jeunes peuvent se rencontrer et s'influencer positivement », dit Roxana Ntezimana, la fondatrice et présidente du Rama Club.

Au début, je voulais juste créer un groupe de danse où on allait se rencontrer avec d’autres personnes qui aiment la danse burundaise. Je ne savais pas que ça allait devenir toute une communauté. Roxana Ntezimana, fondatrice et présidente du Rama Club

Dès ses premières années, le Rama Club permettait à la communauté de se rassembler pour pratiquer des danses traditionnelles burundaises comme le Kirundi.

Devant l’enthousiasme de ses membres, Roxana Ntezimana et son équipe ont fait du Rama Club une organisation à but non lucratif ayant une plus grande portée.

J’ai vu ce que le Rama Club apportait aux membres lorsqu’on se rencontrait les week-ends. Tu pouvais voir la joie que ça apportait, tu pouvais voir que ça créait des liens d’amitié. Ça devenait de plus en plus une petite famille. Roxana Ntezimana, fondatrice et présidente du Rama Club

La mission du Rama Club, fondé en 2014, est de valoriser et de promouvoir la culture burundaise au Canada.

Sa vision est de créer un dialogue culturel entre les communautés, grâce à des activités artistiques et sociales qui ciblent les jeunes.

Le Rama Club va maintenant au-delà de la danse, même si elle demeure l’activité centrale de l’organisation.

L’équipe organise des ateliers, des activités promotionnelles et des partenariats avec d’autres communautés à Toronto.



On aimerait avoir un impact à Toronto et surtout pour nos jeunes Burundais. On aimerait créer un mouvement [dans lequel] des jeunes vont aider d’autres jeunes [et vont les] influencer positivement. Roxana Ntezimana, fondatrice et présidente du Rama Club

Les danseurs du Rama Club présenteront leur premier spectacle de danse devant un public, le 6 octobre à 19h au Centre Harbourfront, à Toronto.