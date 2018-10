Cette piste emprunterait l'emprise d'une voie ferroviaire désaffectée, mais Québec aurait reçu une demande d'une entreprise qui souhaite utiliser la section entre Thetford-Mines et Vallée-Jonction pour du transport ferroviaire.

Si le moratoire est imposé, tous les projets reliés à cette voie ferrée seraient mis sur la glace jusqu'au printemps 2019.

Les Municipalités jugent que cette piste cyclable serait une source de revenus et permettrait de développer le secteur touristique. Elles y travaillent depuis trois ans.

Les maires de la municipalité de la Paroisse de Disraeli et de Weedon ont demandé une rencontre avec des responsables au ministère des Transports. Ils leur demanderont d'exclure le tronçon Sherbrooke-Saint-Joseph-de-Coleraine du possible moratoire. C'est un non-sens! On travaille là-dessus depuis tellement longtemps. C'est un projet porté par neuf municipalités, qui y croient, qui investissent dedans. C'est un projet qui peut permettre le développement d'une région et on en a grandement besoin , rappelle le maire de Weedon, Richard Tanguay.

Si un moratoire était imposé, les municipalités craignent que le projet de piste cyclable soit retardé.

L'aménagement de cette piste de 94 km coûterait entre 18 et 24 millions de dollars.