Un texte de Delphine Jung



Au terme d’une rencontre qui s’est tenue le 28 septembre dernier, les producteurs ont décidé de tout mettre en œuvre pour répondre aux exigences de Saputo.

Le président du syndicat provincial des producteurs de lait de chèvre au Québec, Christian Dubé, avance même que le but était de « courtiser » à nouveau le géant laitier, qui les avait déjà menacés l’an dernier de ne plus s’approvisionner auprès des éleveurs de la province.

En août, Saputo a posé un ultimatum aux 65 producteurs de lait de chèvre québécois.

Si l’entreprise n’a pas voulu expliquer à Radio-Canada ce qu’elle leur reproche, Christian Dubé le fait volontiers.

Le litige concernait la qualité du lait, ainsi que son prix, pas assez compétitif. Christian Dubé, président des Producteurs de lait de chèvre du Québec

L’industrie du lait de chèvre en chiffres En 2016, 33 900 tonnes de lait de vache ont été transformées au Québec contre 895,3 tonnes de lait de chèvre;

Entre 2010 et 2015, le volume de lait de chèvre transformé au Québec variait entre 10,3 et 11,5 millions de litres, tandis qu’il était de 43,2 millions de litres en Ontario en 2015;

Au Québec, 108 producteurs déclaraient la production de lait de chèvre comme étant leur activité principale en 2016;

En 2016, les cheptels de chèvres québécois comptaient en moyenne 146 têtes par troupeau;

La part du marché canadien occupé par le Québec dans la production du lait de chèvre est passée de 28 % à 21 % entre 2010 et 2015. Sources : Institut de la statistique du Québec, MAPAQ

Qualité insuffisante

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) confirme cette information.

« [Nous avons] été informés des demandes de Saputo pour obtenir un nouvel arrangement avec les Producteurs de lait de chèvre du Québec, particulièrement en matière de contrôle de qualité », explique Mélissa Lapointe, relationniste de presse.

C’est un fait que personne n’ignore dans le milieu : certains éleveurs dépassent les normes au chapitre de la quantité de bactéries. Même si cela ne rend pas le lait impropre à la consommation, il reste que la qualité et le goût du fromage peuvent en être altérés.

Généralement, lorsqu’une cuve est « contaminée », c’est tout son contenu qui est alors jeté. Le MAPAQ impose, par exemple, un maximum de 1,5 million de cellules somatiques par millilitre de lait cru de chèvre.

« Le lien de confiance était brisé », reconnaît Christian Dubé, qui estime que désormais la balle est dans le camp des producteurs et il leur appartient de tout faire pour garder leur acheteur.

L’entreprise n’est pas non plus satisfaite du prix auquel elle achète le lait de chèvre québécois. À 1,07 $ par litre en moyenne, il est environ 10 % plus cher qu’en Ontario.

Des producteurs inquiets

La menace de Saputo n’a pas été prise à la légère. L’entreprise est parfois le seul acheteur de certains producteurs québécois.

Lorsque la multinationale a annoncé que si les producteurs ne répondaient pas à ses doléances, elle n'achèterait plus de lait de chèvre au Québec à compter du 1er janvier 2019, le sang de la productrice Louise Lambert n’a fait qu’un tour.

« J’ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me suis dit qu’on n’aurait plus de travail, qu’on ne valait plus rien et qu’il fallait trouver un autre travail », raconte cette éleveuse de Saint-Anselme, la gorge nouée et au bord des larmes.

Maude Caron, une éleveuse de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, n’était pas si étonnée.

Cela fait plusieurs années que Saputo critique nos prix. Mais de là à partir… Cela m’a surprise. Maude Caron, éleveuse

Maude Caron, productrice à Notre-Dame-du-Bon-Conseil Photo : Radio-Canada

Opération séduction

Au terme de cette rencontre, les producteurs ont donc « voté un règlement dans lequel ils s’engagent à améliorer la qualité du lait », explique le président du syndicat.

Interrogé sur le résultat de cette réunion, le groupe Saputo s’est dit « heureux du dénouement de la situation », refusant de commenter davantage.

Louise Lambert précise que les éleveurs devront donc divulguer le résultat des analyses qui sont réalisées tous les mois sur leur lait.

Normalement, le MAPAQ nous envoie ces résultats. Nous ne sommes pas tenus de les partager à quiconque. Désormais, nous pourrons les divulguer à l’acheteur. Louise Lambert, éleveuse

Une façon pour Saputo de repérer le mouton noir du groupe, mais aussi de « l’aider à s’améliorer », croit Mme Lambert.

Au sujet des prix, les éleveurs ont consenti à baisser de 5 cents le prix au litre, et ce, pour deux ans.

« C’est sûr que ce n’est pas le fun de devoir baisser nos prix, alors que ceux des minéraux et du diesel augmentent. Mais, c’était inévitable », dit Mme Caron.

Les producteurs devront donc faire mieux pour moins cher. « Cela va être difficile de répondre à toutes ces exigences », estime Mme Lambert, qui assure faire partie des bons élèves en termes de qualité.

Maude Caron voit plutôt une occasion d’augmenter ses ventes et faire plus de volume. « J’aime mieux devoir baisser mes prix que ma production », affirme-t-elle.

Si M. Dubé se dit optimiste à la suite de cette entente, Louise Lambert est plus mitigée. « J’ai encore peur. Je ne sais pas si Saputo est sérieux et si l’entreprise sera satisfaite de ce qu’on leur propose », dit-elle.

Agropur en réflexion

Par ailleurs, Louise Lambert souligne qu’une autre situation suscite encore de l’inquiétude dans le milieu.

Agropur a annoncé la fermeture de son usine de Saint-Damase, en Montérégie, le 21 septembre dernier. Elle sera définitive en avril 2019.

Par voie de communiqué, la coopérative justifiait cette décision par « l’impossibilité de conclure une entente à long terme avec les employés, et afin de respecter ses engagements avec ses clients ».

D’après Christian Dubé, cette usine était la seule d’Agropur à transformer du lait de chèvre au Québec.

« Ils ne nous ont pas indiqué ce qui se passerait pour la filière chèvre, s’ils allaient cesser de transformer le fromage de chèvre au Québec. Nous sommes dans l’attente d’une réponse », explique M. Dubé.

Contactée par Radio-Canada, Agropur s’est contentée de dire par courriel que « la production de fromages de lait de chèvre était concentrée à notre installation de Saint-Damase. Agropur évalue présentement différentes avenues ».

Le MAPAQ, qui est au courant de la situation, explique qu’Agropur « n’a pas annoncé la fin de sa production de fromage de chèvre. Le ministère suivra de près l’évolution de la situation ».

Des éleveurs craignent que l’entreprise s’approvisionne plutôt en produits européens depuis la signature de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne.

Maintenant que le syndicat a répondu aux doléances de Saputo, Maude Caron pense qu’Agropur peut encore changer son fusil d’épaule et continuer de s’approvisionner en lait de chèvre québécois.

La nouvelle mouture de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), désormais appelé Accords États-Unis–Mexique-Canada (AEUMC), n’impacte pas la filière du lait de chèvre qui, elle, n’est pas soumise à la gestion de l’offre.