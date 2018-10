Ces gens d'affaires, dont bon nombre sont habitués à un certain luxe, ont dormi à la belle étoile afin de soutenir l'organisme Dans la rue, et de l’aider à récolter des fonds pour poursuivre sa mission, qui est de veiller aux besoins immédiats des jeunes sans-abris, mais aussi de travailler avec eux afin qu’ils puissent acquérir les compétences et les ressources pour mener une vie meilleure.

Robert Dumas, président et chef de la direction de la Financière Sun Life, qui en était à sa deuxième Nuit dans la rue, a souligné que les participants et lui bénéficiaient malgré tout d’un certain confort, auquel les sans-abris n’ont pas droit. Ils disposaient notamment de chaufferettes et de sacs de couchage.

Il faisait pas chaud, mais ça nous fait réaliser, dans des conditions qui sont bien meilleures, ce que c’est que vivre à l’extérieur. Ces gens-là vivent dans la rue, comme ça, mais ils n’ont pas de sacs de couchage comme ceux qu’on avait et tout ça. Alors, ça nous sensibilise un peu à la vie de la rue. Robert Dumas, président de la Financière Sun Life

« On était au chaud avec de l’équipement qui nous gardait confortables, a ajouté François Mailloux, chef d’équipe chez Croix bleue Médavie. Je n’ose même pas m’imaginer ce que ces jeunes-là peuvent vivre. Et ça m’encourage à contribuer encore plus. »

En plus de dormir dehors, ces gens d'affaires avaient pour défi de recueillir des fonds.

L'objectif de l’opération était de récolter 100 000 $. Mais, comme l'année dernière, l'événement a permis de recueillir encore plus, soit 130 000 $.

Christine Babkine, d'Ivanhoé Cambridge, a trouvé l'expérience émouvante. Photo : Radio-Canada

« On a passé la soirée, hier, à faire des ateliers avec les intervenants de Dans la rue », a raconté Christine Babkine, directrice à la responsabilité sociale d'entreprise chez Ivanhoé Cambridge.

« On a rencontré des jeunes, ils nous ont raconté leur histoire. Des jeunes, malheureusement, qui ont des histoires de poqués, mais qui s’en sortent grâce aux programmes d’organismes comme Dans la rue », a indiqué Mme Babkine.

« On voit que les jeunes veulent s’en sortir, chacun à leur manière », a-t-elle poursuivi.

Ce matin, on se lève avec beaucoup d’admiration pour tous les itinérants, et pour les intervenants et les bénévoles qui s’affairent quotidiennement à appuyer les sans-abris. Christine Babkine, directrice à la responsabilité sociale d'entreprise d'Ivanhoé Cambridge

L’hiver approche et de nombreux sans-abris s’apprêtent à traverser des moments très difficiles.

Le Bon Dieu dans la rue – c'est toujours le nom complet de l’organisme même si on utilise généralement la forme courte – a été fondé il y a une trentaine d’années par le père Emmett Jones, surnommé « Pops ». Ce dernier est décédé au début de l'année.

Avec les informations d’Olivier Bachand