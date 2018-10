L’affaire avait fait grand bruit : les voleurs s’étaient emparés d’un camion de transport à Caraquet pour ensuite se rendre à Grande-Anse et y attacher la remorque remplie de 17 000 kg (37 400 livres) de homard congelé, stationnée dans la cour de Pêcheries LeBreton. La cargaison valait près d’un million de dollars. Ils avaient ensuite pris la route de Montréal. La cargaison n'a jamais été récupérée.

Kaevin Facchino-Lemay est le 2e accusé à plaider coupable dans cette affaire. Claude Robert, le conducteur du camion qui avait servi au vol, a plaidé coupable à plusieurs vols, dont celui de Grande-Anse, et a écopé de quatre ans et demi de prison en avril dernier.

Il reste deux procès à venir. Celui de Dyno Facchino, l’oncle de Kaevin Facchino-Lemay, dont le rôle dans le vol à Grande-Anse était plus important, selon Pierre Gionet, procureur de la Couronne.

Il est actuellement détenu au Nouveau-Brunswick en attendant la suite des procédures. Il a été remis aux autorités néo-brunswickoises après avoir purgé une peine de prison pour vol au Québec.

Il doit comparaître à Caraquet au cours de la troisième semaine d’octobre. La Couronne fera alors le point sur sa demande de traduction de documents d’enquête rédigés uniquement en anglais, une tâche qui pourrait être longue, selon Pierre Gionet.

Le quatrième accusé dans cette affaire, Ghislain LeBlanc, de Cap-Bateau, dans la Péninsule acadienne, doit subir son procès en décembre à Bathurst.

L’arrestation des quatre hommes découle de l’opération Obliger de la Sûreté du Québec et de la GRC. Elle avait mené au démantèlement d’une organisation criminelle responsable du vol de camions et de leurs cargaisons ainsi que de véhicules de luxe au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick.