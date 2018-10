Un texte de Piel Côté

Il s'agit d'une sixième étude du genre dans le secteur depuis 1979.

Avec cette recherche de biosurveillance, le CISSS-AT souhaite mesurer les concentrations de plomb, de cadmium sanguin et d'arsenic sous les ongles des enfants âgés entre neuf mois et six ans.

Les chercheurs souhaitent savoir si elles représentent un risque pour la santé.

Ils étudieront aussi le lien entre la concentration dans le sol et les poussières intérieures et dans les échantillons biologiques.

À lire aussi : Une étude évaluera la santé des enfants du quartier Notre-Dame à Rouyn-Noranda

En ce qui concerne le plomb plus précisément, les niveaux moyens chez les jeunes enfants a chuté considérablement depuis la première étude, tenue en 1979.

Malgré tout, selon le seuil acceptable fixé par la Direction de santé publique à ce moment, 6 % des enfants dépassaient le seuil de plomb recommandé lors de la dernière étude en 1999.

L'agent de recherche en santé environnementale, Daniel Proulx, souhaite que ce chiffre soit à la baisse avec la présente étude.

Le meilleur résultat serait qu'aucun enfant ne dépasse les seuils établis par nos institutions et nos gouvernements. Daniel Proulx, agent de recherche

Les parents sont rassurés

Les parents réunis jeudi soir pour une séance d'information semblaient estimer que cette biosurveillance n'inquiète pas les citoyens outre mesure, dont Julie Latour, résidente du quartier Notre-Dame.

C'est plutôt rassurant de voir que la Santé publique s'intéresse encore à ce qui se passe dans le quartier et de voir qu'un suivi est fait, même si ça fait longtemps que ça n'a pas été fait et de voir qu'on s'intéresse encore à la santé de nos enfants , dit-elle.

Benjamin Peyre et Julie Latour font partie des parents ayant assisté à la rencontre. Photo : Radio-Canada/Piel Côté

Le CISSS aimerait que les 84 enfants du quartier de Notre-Dame âgés entre neuf mois et six ans participent à l'étude, mais il serait satisfait s'il obtenait un taux de participation de 90 %.

L'étude débutera cet automne et les résultats devraient être connus vers la fin de l'hiver.