Un texte de Thomas Gerbet

« Où va être l'école primaire? », demande, sans obtenir de réponse, l'enseignante de Longueuil, Natasha Samson, debout devant un micro. La scène s'est déroulée le soir du 4 octobre, lors d'une consultation publique au sujet de ce projet majeur qui doit être soumis au vote des élus municipaux, en janvier.

Le plan du projet de centre-ville, présenté à l'origine comme un futur « Brooklyn », est déjà très bien détaillé. Le Programme particulier d'urbanisme indique la position future des immeubles résidentiels, de 30 hectares de parc, d'une promenade riveraine, d'une grande place de métro réaménagée et la présence d'un centre culturel. Mais des citoyens ont remarqué qu'il manque quelque chose.

« On ne voit pas d'école sur vos plans », interpelle au micro Lucie Gélinas, une résidente de Longueuil. La situation n'est pas sans rappeler celle du quartier Griffintown de Montréal, développé sans aucune école, ou encore le projet de redéveloppement du site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants, lui aussi sans école.

Lors de la consultation publique, le Directeur de l'aménagement et de l'urbanisme de Longueuil, Sylvain Bouliane, a finalement répondu que « les écoles sont autorisées ». Autorisées, c'est une chose. Mais sont-elles prévues?

« On est très préoccupés par ce projet », dit la présidente de la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV), Carole Lavallée. Elle déplore l'absence de discussions avec la Ville alors que les élus doivent bientôt voter pour approuver le projet.

Le Conseil des commissaires fera parvenir une lettre à la mairesse Sylvie Parent, demain, pour demander : « Où est l'école? »

« Une école primaire, c'est 600 élèves, explique Carole Lavallée. Avec 9000 nouveaux logements, il y a au moins 600 élèves là-dedans. »

« On va être obligés d'aller chercher les enfants en autobus scolaire, à l'heure de pointe, pour les extraire de leur milieu et les amener ailleurs », poursuit-elle.

La CSMV demande au prochain ministre des Affaires municipales de modifier la loi pour que les municipalités soient obligées de prévoir des terrains pour des écoles dans leurs projets de développement résidentiel, comme elles doivent déjà le faire avec les parcs.

La Ville de Longueuil reconnaît ne pas avoir identifié de terrain pour une école, mais son porte-parole Louis-Pascal Cyr dit qu'il n'y rien d'étonnant à ce stade du projet. « On n’est pas rendus à ce degré de précision là », indique-t-il.

Selon Louis-Pascal Cyr, il est encore tout à fait possible de prévoir une ou des écoles. Mais quel type d'école?

Le projet est décrit par la Ville comme « un véritable centre-ville humain, dynamique et connecté. (...) Un milieu de vie et d'emplois complet, un accès direct au fleuve, au savoir et à la culture et un lieu où habiter, travailler, étudier et se divertir est à portée de marche. » Photo : Ville de Longueuil / Graph Synergie