Un texte d’André Dalencour pour Les malins

Aimé Guertin voit le jour à Aylmer le 7 juin 1898 dans un milieu relativement aisé : son père, Thimoté Guertin, était un commerçant. Il se marie à Aline Tremblay le 16 novembre 1921 et de cette union, il aura 12 enfants, soit six filles et six garçons.

Activités familiales au chalet Lina Bella de la famille Guertin à Luskville dans le Pontiac, [vers 1945] Photo : BAnQ Gatineau, fonds Aimé Guertin

Au cours de sa vie, M. Guertin a été tour à tour télégraphiste, courtier d’assurances et concessionnaire de bureaux. Il a aussi fondé une agence de voyages, en plus de gérer des propriétés immobilières.

Il était aussi très engagé dans la communauté, assurant notamment la présidence de la commission industrielle de Hull et la vice-présidence de la Commission de la capitale nationale de 1959 à 1964. Grand amateur de chasse, Aimé Guertin fut par ailleurs un des membres fondateurs, en plus de siéger à titre de président de l’Union des chambres de commerce de l’Ouest du Québec.

Aimé Guertin avec un ourson apprivoisé, sans date. Photo : BAnQ Gatineau, fonds Aimé Guertin

Les prémisses du nationalisme

Aimé Guertin est élu député conservateur dans la circonscription de Hull aux élections provinciales de 1927. Dans une lettre datant de 1967, il évoque les thèmes de la campagne qui l’a mené à l’Assemblée nationale.

Sa conception du nationalisme apparaît à travers l’importance qu’il accorde à la défense des intérêts du Québec en ce qui a trait à l’exploitation des richesses naturelles.

J’ai été le premier à dénoncer la politique des gouvernements Gouin et Taschereau en matière de développement hydroélectrique. Aimé Guertin

Localement, on venait de harnacher les pouvoirs de l’eau de la rivière Gatineau qui produisaient 540 000 c.v., dont la presque totalité était exportée en Ontario pour le bénéfice, je dirais, des financiers de New York qui contrôlaient la Gatineau Power Company , explique-t-il.

Lettre d’Aimé Guertin à Ted L. Bullock, 18 juillet 1967 by Radio-Canada on Scribd

Témoin de temps difficiles

Au début des années trente, la crise économique, le chômage et la « colonisation » monopolisent l’attention de l’opinion publique et le monde politique québécois.

Les répercussions en Outaouais sont particulièrement bien documentées dans les archives d’Aimé Guertin, qui a beaucoup travaillé sur le dossier de la grève des bûcherons en Abitibi.

Il collectionne, entre autres, des témoignages de travailleurs décrivant leurs conditions de travail difficiles, comme ce père de famille de sept enfants, résident de Hull.

Déclaration assermentée au sujet de la situation des colons à la rivière Solitaire by Radio-Canada on Scribd

À la suite de deux années sans emploi, cet homme a décidé de déménager en Abitibi afin d’exploiter une ferme. Vaincu par le manque de terre à cultiver et des frais d’installation exorbitants, le journalier a fini par revenir à Hull où l’attendait des conditions de vie encore plus misérables.

Après avoir fait toutes ces dépenses, il ne resta rien pour vivre, et je devais manger avec ma famille de la farine délayée avec de l’eau, cuite sur le poêle. Émile Boulay, journalier de la Cité de Hull

On ne pourra pas m’accuser de ne pas avoir de courage, car pour travailler à la terre et je m’y connais, puisque j’ai été élevé sur une terre, il faut au moins manger. Or, quand j’ai quitté la rivière Solitaire, nous n’avions plus rien à manger et nous n’avions plus d’argent pour en acheter , constate-t-il avec dépit.

Dans les confidences de Camilien Houde

En janvier 1928, Aimé Guertin est désigné whip du Parti conservateur à l'Assemblée législative. Son rôle est d’assurer la cohésion du caucus ainsi que la discipline et l'assiduité de ses membres.

Ses archives personnelles - discours, correspondance, notes personnelles - lèvent le voile sur la nature de ses relations avec les autres politiciens, dont un certain Camillien Houde. Dans une lettre datant du 11 septembre 1933, ce dernier manifeste clairement son refus d’appuyer le nouveau chef du Parti conservateur qui est nul autre que Maurice Duplessis.

Certains journaux inspirés, tel la Gazette, ayant insinué que je supporterais la candidature de M. Duplessis à la convention de Sherbrooke et comme je désire que personne ne soit dupe de ce manège, je déclare ne pouvoir suivre la directive politique de cet homme, temporaire ou permanente, pour plusieurs raisons dont une seule serait suffisante. Camillien Houde

Lettre de Camillien Houde à Aimé Guertin by Radio-Canada on Scribd

Pour la petite histoire, Aimé Guertin était dans le camp opposé à Maurice Duplessis en 1933, dans la course à la chefferie du Parti conservateur. Entre-temps, Camillien Houde avait laissé le poste vacant et s’était brouillé avec celui dont le nom est à jamais associé à la Grande Noirceur.

À la rentrée parlementaire de 1934, Aimé Guertin et deux de ses collègues décidèrent de siéger comme députés conservateurs indépendants. Après avoir refusé de réintégrer les rangs du caucus, ils en furent exclus formellement. Ils essayèrent par la suite de former un nouveau parti avec Camillien Houde, mais celui-ci déclina l’offre, tuant l’idée dans l’oeuf.

M. Guertin démissionna le 1er octobre 1935 et tenta de rebondir à Ottawa avec le Parti de la reconstruction, mais il fut défait dans Hull aux élections fédérales de 1935. Il est mort à Hull, le 8 juin 1970, à l'âge de 72 ans.