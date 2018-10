Une majorité de sénateurs ont ainsi donné leur assentiment pour que la candidature du juge Kavanaugh soit soumise à un nouveau vote, samedi, à l'issue duquel celui-ci saura s'il prendra place ou non au sein de la plus importante institution juridique des États-Unis.

Le vote de clôture des débats est habituellement une simple question de procédure, mais lors du vote de vendredi matin, quatre sénateurs, trois républicains et un démocrate, pouvaient faire basculer le résultat.

Seule la républicaine Lisa Murkowski s'est finalement opposée à la clôture des débats. Les sénateurs républicains Jeff Flake et Susan Collins ont donné leur accord, tout comme le sénateur démocrate Joe Manchin.

« Manifestants payés »

Se tournant vers Twitter, le président Trump s'est dit « très fier » du résultat du vote au Sénat.

Quelques heures avant la clôture des débats, le locataire de la Maison-Blanche avait par ailleurs accusé les opposants à la candidature de M. Kavanaugh d'être « à la solde [du milliardaire] George Soros ».

« Les manifestants [...] qui hurlent dans l'ascenseur sont des professionnels qui ont été payés pour donner une mauvaise image des sénateurs. Ne vous laissez pas avoir! », a tweeté le président américain.

« Regardez aussi toutes les pancartes identiques faites par des professionnels. Payées par Soros et d'autres », a ajouté le chef de l'État.

Candidature controversée

Dès l'annonce de la candidature du juge réputé conservateur Brett Kavanaugh pour pourvoir le siège vacant au plus haut tribunal des États-Unis, des détracteurs s'étaient fait entendre.

Leur crainte est, entre autres, que M. Kavanaugh ne donne éventuellement son appui à un renversement de la célèbre décision rendue dans le cadre de la cause Roe v. Wade, qui a mené à la légalisation de l'avortement aux États-Unis.

Outre la Maison-Blanche, qui a empêché la publication de centaines de milliers de pages liées au travail juridique de M. Kavanaugh, en invoquant le privilège exécutif, ce sont les allégations d'inconduite, voire d'agression sexuelle contre plusieurs femmes, il y a une trentaine d'années, qui ont défrayé la chronique.

Ce faisant, le processus de nomination s'est transformé en lutte contre l'ordre du jour du président, le tout mêlé d'influences du mouvement #MeToo, contre les violences sexuelles faites aux femmes.

Du côté des démocrates et des opposants à sa candidature, on affirme que les gestes présumés de M. Kavanaugh, ainsi que le côté émotif et vindicatif du juge lors de son audience devant le comité judiciaire du Sénat, le discréditent.

Dans une lettre ouverte publiée dans le New York Times jeudi matin et intitulée : Le Sénat ne doit pas confirmer la nomination de Kavanaugh, plus de 1000 professeurs de droit expliquent que Brett Kavanaugh n’a pas l’indépendance et le « tempérament juridique » adéquat pour exercer des fonctions à la Cour suprême du pays.

Lors de sa comparution devant les membres de la commission judiciaire du Sénat qui l'ont questionné sur les allégations de la professeure Christine Blasey Ford, Brett Kavanaugh s’était emporté, avait haussé le ton à plusieurs reprises et même invectivé les sénateurs démocrates qui l'interrogeaient.

D'après les signataires de la lettre, ses réactions lors d'une situation difficile ont clairement illustré qu'il n’a pas les qualités essentielles pour devenir juge au plus haut tribunal du pays.

De l'autre côté, chez les républicains et les partisans du président Trump, on martèle que les allégations des victimes présumées du juge, dont Christine Blasey Ford, ne sont pas crédibles, que le juge Kavanaugh n'a pas droit à la présomption d'innocence, et que les démocrates et les anti-Trump mènent une campagne de salissage pour torpiller l'ordre du jour présidentiel en faisant dérailler le processus de nomination.

Les troupes républicaines se sont largement rangées derrière le président, à l'aune des élections de mi-mandat où le Grand Old Party risque de perdre sa majorité d'une seule voix à la Chambre haute du Congrès.