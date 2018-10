Un texte de Denis Babin

Pas moins de cinq projets de développement de nature institutionnelle, commerciale et industrielle, vont voir le jour dans ce secteur, occupé jadis par une usine appartenant à l’ancienne corporation américaine Amoco, d’ici les prochaines années.

En tout, ce sont près de 73 400 m² de terrains qui seront développés.

À Hawkesbury, l'ancien site d'Amoco est en train de subir une véritable transformation. (Photo : ACDSIH) Photo : Radio-Canada

Ces investissements représentent approximativement 71,5 M$. […] L’impact direct [pour] la Ville de Hawkesbury représente approximativement 1,2 M$ de taxes foncières annuelles […] lorsque tous les projets seront complétés , s’enthousiasme le nouveau directeur général de la Ville de Hawkesbury, Daniel Gatien.

Parmi les projets mentionnés, certains sont déjà connus comme les constructions de l’usine de l’entreprise montréalaise Ecolomondo et du nouveau détachement de la Police provinciale de l’Ontario.

« Un nouveau pôle d'attraction »

S’ajoutent à ces annonces d’autres investissements, soit l’arrivée d’une quincaillerie, d’un concessionnaire automobile et de l’expansion d’un secteur commercial développé par le Groupe Harden, une société immobilière.

Cette entreprise familiale dont le siège social est situé à Vaudreuil-Dorion, mais qui demeure profondément ancrée dans la région de Hawkesbury, y a déjà développé environ 11 600 m² de terrains au cours des dernières années.

Les autres phases à venir vont actuellement doubler [cette superficie]. On va devenir un nouveau pôle d’attraction. […] Le nombre de personnes qui vont faire leur magasinage à Hawkesbury régulièrement va augmenter de 18 à 20 % selon nous. C’est quand même assez majeur pour une petite municipalité à mi-chemin entre Montréal et Ottawa , indique le p.d.g. du Groupe Harden, Bill Harden.



La reconversion de l’ancienne propriété d’Amoco a été rendue possible grâce au travail abattu par l’Association communautaire de développement stratégique industriel de Hawkesbury (ACDSIH).

Souvent, il y a des terrains contaminés [comme ceux d’Amoco], on ne voit pas le jour ou ils vont être développés. […] Si les pressions ne sont pas là, ça ne se nettoiera jamais. Et si ça ne se nettoie pas, ça ne se développera pas. Nous, on l’atteint cet objectif-là. […] L’ACDSIH joue […] un rôle incroyable à redéfinir ce que Hawkesbury peut être. […] Ça pris 15 ans, 16 ans, mais nous sommes là , dit fièrement Gilles Gauthier, un homme d’affaires qui a chapeauté le projet de développement des anciens terrains industriels.

800 emplois directs et indirects

La Ville de Hawkesbury a bien entendu joué un rôle important en donnant notamment le feu vert à des travaux routiers pour faciliter davantage l’accès au secteur.

La mairesse sortante de Hawkesbury, Jeanne Charlebois, se défend bien de faire une annonce à saveur électorale à un peu plus de trois semaines du scrutin municipal.

Ça représente un nouveau départ pour le développement économique de Hawkesbury. Ce sont quatre ans de travail pour le conseil et l’administration. […] Les papiers ont été signés dans les derniers mois. On attendait deux ou trois dossiers. Et on voulait l’annoncer tout en même temps , lance cette dernière.

Selon la Ville, tous ces projets devraient générer 800 emplois directs et indirects.